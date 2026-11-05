Merkur ponovo muti račune: Ovim znakovima će baš zakomplikovati život

U prvoj polovini novembra nastavlja se retrogradni Merkur, astrološko razdoblje koje se povezuje s nesporazumima, odlaganjima i povratkom nerešenih tema.

Od 24. oktobra do 13. novembra Merkur će biti retrogradan u znaku Škorpije, a naglasak bi, prema astrološkim tumačenjima, mogao biti na emocijama, odnosima i važnim razgovorima.

Iako ovaj period ne mora nužno da donese probleme, četiri horoskopska znaka mogla bi posebno da se suoče s potrebom za preispitivanjem odluka i planova.

Škorpija

Budući da se retrogradni Merkur odvija upravo u njihovom znaku, Škorpije bi mogle osetiti pojačanu potrebu za introspekcijom. Stari razgovori i nerešeni odnosi mogli bi ponovo doći u prvi plan.U ljubavi će iskrenost biti posebno važna, dok bi na poslu bilo dobro pažljivije proveravati informacije pre donošenja odluka.

Bik

Bikovima bi najveći izazov mogli da predstavljaju odnosi s partnerima i bliskim osobama. Teme koje su dugo ostajale nerazjašnjene mogle bi ponovo otvoriti važna pitanja. Umesto insistiranja na sopstvenom stavu, ovo bi moglo biti dobro vreme za otvoren razgovor i bolje razumevanje tuđih potreba.

Lav

Lavovi bi trebalo da obrate pažnju na komunikaciju, posebno na poslu. Moguće su promene planova, dodatna pojašnjenja dogovora i situacije koje zahtevaju više strpljenja.Umesto brzopletih reakcija, korisnije bi moglo da bude da usporite i još jednom proverite sve važne detalje.

Vodolija

Za Vodolije bi u prvom planu mogli da budu karijera i dugoročni ciljevi. Ako se neki planovi uspore ili zahtevaju doradu, to ne mora nužno biti loš znak. Ovo razdoblje mogu iskoristiti za preispitivanje prioriteta i razmišljanje o tome da li ih trenutne odluke vode u željenom smeru.

Kako se pripremiti za retrogradni Merkur?

Bez obzira na horoskopski znak, dobro je pripaziti na komunikaciju, proveravati važne dogovore i ne donositi ishitrene zaključke.Retrogradni Merkur ne znači da će sve krenuti po zlu, već se u astrologiji često tumači kao poziv na usporavanje i vraćanje nerazjašnjenim pitanjima.

(b92.rs)