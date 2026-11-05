Vršac: Radovi na uređenju trotoara u Ulici 2. oktobra

U okviru radova biće unapređeno i odvođenje atmosferskih voda, postavljanjem otvorenih betonskih kanaleta od olučnih vertikala do uličnih kanala.

U četvrtak, 5. novembra , planiran je početak radova na tekućem održavanju trotoara u Ulici 2. oktobra u Vršcu, na deonici od raskrsnice sa Ulicom Žive Jovanovića do raskrsnice sa Zelengorskom ulicom. Radovi će se izvoditi na neparnoj strani ulice, od kućnog broja 1 do broja 35.

Zbog dotrajalosti postojećih trotoara, radovi će obuhvatiti uklanjanje stare konstrukcije i iskop postojeće podloge, nakon čega će biti ugrađen novi noseći sloj od drobljenog kamenog agregata i postavljene nove behaton ploče na peščanoj podlozi. Trotoari će prema zelenim površinama i otvorenim uličnim kanalima biti oivičeni betonskim ivičnjacima.

U okviru radova biće unapređeno i odvođenje atmosferskih voda, postavljanjem otvorenih betonskih kanaleta od olučnih vertikala do uličnih kanala.

Imajući u vidu period godine i mogućnost pogoršanja vremenskih uslova, radovi će se izvoditi sukcesivno, u kraćim deonicama, kako bi se obezbedila što efikasnija realizacija i smanjile smetnje za svakodnevno funkcionisanje građana.

Tokom izvođenja radova u zoni gradilišta biće postavljena odgovarajuća privremena saobraćajna signalizacija.

Mole se građani za strpljenje i razumevanje, a posebno stanari i vozači da tokom trajanja radova ne parkiraju vozila na prostoru obuhvaćenom radovima, kako bi se omogućilo nesmetano kretanje građevinske mehanizacije i radnika.

Takođe, apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima u zoni radova i poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

(Vršac online)