Horoskop za 6. novembar: Vage će biti primićene, a Škorpije nešto muči

Pročitajte šta vam zvezde savetuju za današnji dan vezano za posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Razgovori sa poslovnim partnerima i klijentima mogu otvoriti pitanje koje zahteva ozbiljniju odluku. Ne žurite sa prihvatanjem novih uslova, posebno ako se radi o novcu ili obavezama koje ćete deliti sa drugima.

Ljubav: Partner bi mogao da traži jasniji odgovor o vašim zajedničkim planovima, pa izbegavajte nadmetanje i tvrdoglavost. Slobodni Ovnovi mogu doživeti prijatan flert ili dobiti poziv za susret od osobe koja im je već privukla pažnju.

Zdravlje: Moguća je napetost i umor, prijaće vam mirniji tempo i dovoljno sna.

Bik

Posao: Na poslu ćete morati da uskladite svoje obaveze sa zahtevima drugih, a moguće je i vraćanje na dogovor koji nije sproveden kako je obećano. Finansijski razgovor ili pregovori o uslovima rada mogu doneti korisno rešenje.

Ljubav: U vezi će biti važno da ne prećutkujete ono što vam smeta, ali ni da od sitnice pravite veći problem. Slobodni Bikovi mogli bi da primete da neko iz svakodnevnog okruženja pokušava da im se približi.

Zdravlje: Obratite pažnju na umor i potrebu za odmorom.

Blizanci

Posao: Dan je povoljan za kreativne poslove, prezentacije, pregovore i razgovore u kojima ćete moći da pokažete svoje ideje. Moguće je da ćete dobiti zanimljiv predlog ili vest koja će vas podstaći da pokrenete nešto što ste odlagali.

Ljubav: Partner bi mogao da predloži izlazak ili zajedničku aktivnost koja će osvežiti vaš odnos. Slobodni Blizanci mogu započeti flert kroz poruke ili susret sa osobom koja ih može privući duhovitošću i neposrednošću.

Zdravlje: Odlično.

Rak

Posao: Porodične obaveze ili pitanje vezano za dom može uticati na vaše poslovne planove. Ipak, razgovor sa nadređenim ili saradnikom može pomoći da pronađete kompromis i organizujete obaveze na način koji vam više odgovara.

Ljubav: Slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom koju poznaju odranije, ali će želeti da vide da li iza lepih reči stoji ozbiljna namera.

Zdravlje: Potrebno vam je više odmora i rasterećenje od porodičnih i poslovnih obaveza.

Lav

Posao: Razgovori, dogovori i poslovna dokumentacija zahtevaće vašu pažnju, ali ćete imati priliku da iznesete ideju koja može naići na dobar prijem. Moguće je i korisno poznanstvo ili kontakt koji će vam kasnije otvoriti neka nova poslovna vrata.

Ljubav: Partner će želeti više razgovora i zajedničkog vremena, pa nemojte dozvoliti da obaveze potisnu privatni život. Slobodni Lavovi mogli bi da upoznaju nekoga preko kraćeg puta, komšiluka, kursa ili društvenih mreža.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Devica

Posao: Finansijska pitanja biće aktuelna, naročito dogovor o zaradi, naplati ili troškovima koje treba pažljivo rasporediti. Ne donosite odluku na osnovu obećanja, tražite jasne uslove i proverite sve pojedinosti.

Ljubav: Slobodne Device mogle bi da privuku osobu koja može pokazati interesovanje kroz konkretan poziv ili gest, a ne samo kroz dopisivanje.

Zdravlje: Moguća je prolazna napetost, pokušajte da ne opterećujete sebe unapred.

Vaga

Posao: Bićete u centru poslovnih razgovora i imaćete priliku da utičete na tok jednog dogovora. Ipak, ne pokušavajte da svima izađete u susret; jasno odredite šta vam odgovara, a šta ne.

Ljubav: U ljubavi ćete biti primećeni, ali ćete istovremeno želeti da znate koliko je druga strana spremna da se potrudi. Zauzete Vage mogu rešiti nesporazum kroz iskren razgovor, dok slobodne mogu dobiti poziv ili poruku koja će pokrenuti novo poznanstvo.

Zdravlje: Moguća je osetljivost na stres; prijaće vam opuštanje i malo više vremena za sebe.

Škorpija

Posao: Završavaćete poslove iza scene i rešavati nešto što još ne želite da iznosite pred druge. Proverite informacije i dokumentaciju, jer se možete vratiti na raniji dogovor ili otkriti detalj koji je prethodno promakao.

Ljubav: Nećete želeti da otkrivate sva osećanja, ali partner bi mogao da primeti da vas nešto muči. Slobodne Škorpije mogu razmišljati o osobi iz prošlosti ili dobiti diskretnu poruku koja će ih navesti da se zapitaju da li je priča zaista završena.

Zdravlje: Prijaće vam mir, odmor i povlačenje od prevelike gužve.

Strelac

Posao: Kontakti sa prijateljima, saradnicima i ljudima koji dele vaše ambicije mogu doneti korisnu priliku za zajednički projekat. Ipak, proverite koliko su obećanja realna pre nego što se obavežete.

Ljubav: Prijateljsko druženje može dobiti romantičniju notu, naročito ako se pojavi osoba sa kojom već imate dobru komunikaciju. Zauzeti Strelčevi trebalo bi da usklade svoje planove sa partnerovim očekivanjima i ne obećavaju više nego što mogu.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Jarac

Posao: Pred vama je važan poslovni razgovor, a moguće je da ćete morati da uskladite profesionalne ciljeve sa porodičnim okolnostima. Pokažite šta ste postigli, ali nemojte ulaziti u raspravu sa osobama koje osporavaju vaš način rada.

Ljubav: Partner bi mogao da očekuje više vremena i pažnje, dok ćete vi biti usmereni na obaveze i planove. Slobodni Jarčevi mogu upoznati osobu kroz posao ili javni događaj, ali će priča verovatno početi diskretno.

Zdravlje: Obratite pažnju na napetost i umor; napravite pauzu između obaveza.

Vodolija

Posao: Poslovi povezani sa inostranstvom mogu se pokrenuti, ali će biti potrebno da proverite detalje i rokove. Razgovor sa osobom koja ima više iskustva mogao bi da vam pomogne da donesete bolju odluku.

Ljubav: Partner može želeti da razgovarate o zajedničkim planovima i onome što oboje očekujete od budućnosti. Slobodne Vodolije mogle bi da se zainteresuju za osobu koju mogu upoznati preko putovanja ili interneta.

Zdravlje: Odlično.

Ribe

Posao: Finansijski dogovor, isplata ili pitanje zajedničkih sredstava zahtevaće dodatnu pažnju. Moguće je da ćete morati da razjasnite ranije obećanje ili pronađete drugačiji način da rasporedite troškove.

Ljubav: U vezi će biti važno da otvoreno razgovarate o poverenju i očekivanjima, bez pretpostavljanja šta druga strana misli. Slobodne Ribe mogle bi da osete snažnu privlačnost prema osobi koja im može pokazati interesovanje, ali nemojte žuriti sa zaključcima.

Zdravlje: Moguća je prolazna napetost; prijaće vam mirniji ritam i dovoljno odmora.

(Astroputnik)