Horoskop za 7. novembar: Evo šta vam zvezde donose danas

Pročitajte šta nam zvezde savetuju za 7. novembar vezano za posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Razgovor sa saradnikom ili klijentom mogao bi da vam otvori mogućnost za dogovor koji vam je ranije izmicao. Ipak, nećete morati odmah da prihvatite sve uslove – ostavite sebi prostor da proverite detalje.

Ljubav: Partner će želeti više pažnje i konkretniji odgovor na pitanje koje se već neko vreme odlaže. Slobodni bi mogli da obnove kontakt sa osobom koju su ranije upoznali, ali će biti važno da procene da li se nešto zaista promenilo.

Zdravlje: Prijaće vam mirniji tempo i dovoljno odmora.

Bik

Posao: Uspećete da završite nešto što je zahtevalo strpljenje, posebno ako se oslonite na proverene ljude i već dogovorene uslove. Moguće je i da ćete dobiti korisnu informaciju o isplati ili dodatnom angažmanu.

Ljubav: U vezi ćete lakše pronalaziti zajednički jezik, a jedan lep gest mogao bi da popravi raspoloženje.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Blizanci

Posao: Kreativna ideja ili predlog mogao bi da privuče pažnju i donese podršku uticajne osobe. Dobar je trenutak za prezentaciju, razgovor o projektu ili dogovor koji uključuje javnost.

Ljubav: Očekuje vas življa komunikacija, a poziv za izlazak ili druženje mogao bi da preraste u nešto zanimljivije. Ako ste u vezi, zajednički plan za veče vratiće spontanost i vedrinu.

Zdravlje: Imaćete više energije, ali izbegavajte preterivanje.

Rak

Posao: Porodične obaveze ili pitanje vezano za dom može uticati na vaše planove, ali ćete uz dobru organizaciju uspeti da pronađete rešenje. Ne ulazite u raspravu sa osobom koja pokušava da nametne svoje mišljenje.

Ljubav: Razgovor u privatnosti pomoći će vam da razjasnite nešto što vas opterećuje. Slobodni bi mogli da se jave osobi iz prošlosti ili da shvate da se simpatija razvija u njihovom neposrednom okruženju.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna i vremena za sebe.

Lav

Posao: Dan je povoljan za pregovore, kontakte, kraća putovanja i predstavljanje ideja. Možete dobiti podršku za predlog koji vam je važan, ali pažljivo proverite informacije pre nego što donesete konačnu odluku.

Ljubav: Poruke i razgovori biće posebno inspirativni, a neko bi mogao otvoreno da pokaže interesovanje. U vezi možete lako dogovoriti neki zajednički izlazak ili put, pod uslovom da oboje budete spremni na kompromis.

Zdravlje: Odlično.

Devica

Posao: Moguće je da ćete rešavati pitanje novca, honorara ili troškova koji su se nagomilali. Ne pristajte na nejasne uslove i sačuvajte sve važne dogovore u pisanoj formi.

Ljubav: Slobodni bi mogli da dobiju poziv od osobe koju već poznaju, ali pre nego što se prepuste očekivanjima, neka procene koliko su namere ozbiljne.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Vaga

Posao: Bićete u centru razgovora i dogovora, a vaš nastup može ostaviti snažan utisak. Ipak, nemojte obećavati više nego što možete da ispunite i ne dozvolite da tuđe neodlučnosti uspore vaše planove.

Ljubav: Dan donosi priliku za pomirenje ili obnovu bliskosti sa partnerom. Iskoristite dan maksimalno da se opustite i uživate.

Zdravlje: Prijaće vam boravak na svežem vazduhu.

Skorpija

Posao: Najviše ćete postići ako se posvetite obavezama koje možete da završite bez velike buke i tuđeg mešanja. Proveravajte dokumentaciju i ne ulazite u raspravu oko informacija koje još nisu potvrđene.

Ljubav: Moguće je da ćete želeti da sačuvate osećanja za sebe, ali će jedan razgovor pokazati da više nema potrebe za ćutanjem. Neko iz prošlosti mogao bi da se javi, što će vas navesti da preispitate šta zaista želite.

Zdravlje: Usporite i izbegavajte iscrpljivanje.

Strelac

Posao: Prijatelj, kolega ili osoba iz šireg kruga poznanika mogla bi da vam ponudi zanimljivu saradnju. Dobar je trenutak za timski rad i razmenu ideja, ali precizirajte ko preuzima koju obavezu.

Ljubav: Druženje bi moglo da donese susret koji će vas prijatno iznenaditi. Ako ste u vezi, zajednički izlazak ili okupljanje sa prijateljima uneće više vedrine u odnos.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Jarac

Posao: Razgovor sa nadređenom osobom ili važnim saradnikom mogao bi da utiče na vaš naredni profesionalni korak. Pokažite šta možete, ali ne ulazite u nadmetanje koje vam oduzima energiju.

Ljubav: Partner će očekivati da jasnije odredite vreme za zajedničke planove. Slobodni bi mogli da upoznaju zanimljivu osobu preko posla ili na događaju na kojem se mogu naći zbog obaveza.

Zdravlje: Moguća je napetost.

Vodolija

Posao: Može vam se otvoriti mogućnost za razgovor o putovanju, saradnji sa inostranstvom ili poslu koji zahteva dodatno usavršavanje. Ne donosite zaključak na osnovu jedne informacije – proverite sve što vam bude predstavljeno.

Ljubav: Zajednički planovi za put ili neku novu aktivnost približiće vas partneru. Slobodni bi mogli da započnu zanimljivu prepisku sa osobom koja živi daleko ili ima drugačija interesovanja.

Zdravlje: Odlično.

Posao: Važno je da pažljivo razmotrite finansijski dogovor, isplatu ili obavezu koju delite sa nekim. Ne dozvolite da vas nečiji pritisak navede da prihvatite uslove koji vam ne odgovaraju.

Ljubav: Intimniji razgovor može doneti veću bliskost, ali i otvoriti pitanje poverenja. Slobodni bi mogli da osete snažnu privlačnost prema nekome ko im ne otkriva odmah sve svoje namere.

Zdravlje: Sačuvajte energiju i izbegavajte nepotrebnu nervozu.

(Astroputnik)