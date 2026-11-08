Horoskop za 8. novembar: Blizancima treba odmor, a Ribama aktivnosti

Pročitajte šta nam zvezde savetuju za 8. novembar vezano za posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Očekuju vas nerešena finansijska pitanja – moguće je da ćete razgovarati o dugu, isplati. Ne žurite sa potpisivanjem i tražite da uslovi budu jasno definisani.

Ljubav: Slobodni bi mogli da obnove kontakt sa osobom sa kojom su ranije razmenjivali poruke, ali odnos još nije dobio jasan pravac.

Zdravlje: Moguća je nervoza i napetost.

Bik

Posao: Važan dogovor sa klijentom, saradnikom ili poslovnim partnerom može ponovo doći na dnevni red. Imaćete priliku da razjasnite uslove saradnje, ali nemojte pristajati na nešto što nije precizno dogovoreno.

Ljubav: Partner će biti spremniji za razgovor i zajednički dogovor, pa ćete lakše rešiti mogući nesporazum. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga preko posla ili na mestu na koje odlaze zbog svakodnevnih obaveza.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Blizanci

Posao: Moguće je da ćete morati da se vratite na zadatak koji ste smatrali završenim ili da ispravite propust u dokumentaciji. Proverite rokove i informacije koje dobijate od kolega, jer neće biti svi detalji poznati.

Ljubav: Susret u komšiluku, odlazak do prodavnice ili obavljanje neke svakodnevne obaveze može vam doneti zanimljiv razgovor i novo poznanstvo. Ako ste u vezi, dogovorite se oko praktičnih stvari pre nego što sitna neslaganja prerastu u raspravu.

Zdravlje: Prijaće vam mir i odmor od previše razgovora i informacija.

Rak

Posao: Ideja koju razvijate ili projekat u koji ulažete mnogo lične energije može privući pažnju. Dobar je trenutak da pokažete šta umete, razgovarate ili predstavite predlog koji vam je važan.

Ljubav: Poziv na izlazak, kulturni događaj ili druženje može vam doneti novo poznanstvo. Ako ste u vezi, zajednički izlet ili aktivnost koju oboje volite uneće više radosti u odnos.

Zdravlje: Imaćete više energije, ali nemojte preterivati sa obavezama.

Lav

Posao: Pitanje u vezi sa domom, porodicom može uticati na vaše današnje poslovne planove. Ako se pojavi neslaganje sa članom porodice ili saradnikom, sačekajte da se strasti smire pre konačnog dogovora šta dalje.

Ljubav: Partner bi mogao da predloži zajedničko veče ili okupljanje sa prijateljima, i takav plan će vam prijati. Slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja, na proslavi ili drugom društvenom događaju.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Devica

Posao: Očekuju vas razgovori, poruke i dogovori koji mogu promeniti plan za naredne dane. Moguće je da ćete ponovo pregovarati o uslovima ili ispravljati neki nesporazum, zato sačuvajte prepisku i proverite svaku važnu informaciju.

Ljubav: Poznanstvo može početi sasvim običnim razgovorom – preko komšije, rođaka, prijatelja ili tokom nekog kraćeg puta. Zauzeti će imati priliku da otvoreno kažu šta im smeta, ali neka ne izvlače zaključke iz samo jedne rečenice.

Zdravlje: Odmorite se.

Vaga

Posao: Očekuju vas pitanja zarade, naplate ili troškova koje treba da rešite. Moguće je da ćete razgovarati o boljoj naknadi ili uslovima posla, ali pre odluke proverite sve stavke dogovora.

Ljubav: Partner može želeti više nežnosti i jasniji znak da vam je stalo. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga na večernjem izlasku, preko prijatelja ili na mestu gde se okupljaju ljudi sličnih interesovanja.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Škorpija

Posao: Bićete spremni da pokrenete razgovor koji ste dugo odlagali. Možete dobiti priliku da razjasnite svoj položaj ili iznesete predlog, ali pažljivo birajte reči i proverite činjenice pre nego što nekoga za nešto optužite.

Ljubav: Partner može želeti iskren odgovor na pitanje koje se već neko vreme provlači između vas. Slobodni bi mogli da se zbliže sa osobom koju već poznaju, možda kroz dopisivanje koje ovog puta može postati otvorenije i ličnije.

Zdravlje: Smanjite stress koliko je moguće.

Strelac

Posao: Dan će više odgovarati pripremi i završavanju obaveza nego istupanju pred drugima. Moguće je da ćete saznati nešto što još nije za javnost ili da ćete morati da proverite pozadinu jednog dogovora.

Ljubav: Poznanstvo može početi diskretno, preko poruke ili susreta u privatnom okruženju. Ako ste u vezi, razgovor nasamo pomoći će vam da kažete ono što vam je teško da izgovorite pred drugima.

Zdravlje: Potrebni su vam mir, san i malo više vremena bez obaveza.

Jarac

Posao: Prijatelj ili bivši saradnik mogao bi da vas pozove zbog zajedničkog projekta ili da vam preporuči osobu koja vam može biti korisna. Saslušajte predlog, ali unapred dogovorite rokove i odgovornosti.

Ljubav: Na okupljanju sa prijateljima ili preko zajedničkog poznanika možete upoznati osobu sa kojom ćete odmah pronaći zajedničke teme. Ako ste u vezi, planiranje izlaska ili putovanja vratiće osećaj bliskosti.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vodolija

Posao: Pred vama je prilika da razgovarate sa nadređenima o svom položaju, rezultatima ili narednom profesionalnom koraku. Budite jasni u onome što tražite, ali ne ulazite u raspravu samo da biste dokazali da ste u pravu.

Ljubav: Moguće je poznanstvo preko posla, na javnom događaju ili kroz kontakt sa osobom koja ima važnu ulogu u vašem profesionalnom okruženju. Zauzeti mogu razgovarati o tome kako da usklade privatne planove i obaveze.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Ribe

Posao: Razgovor o pravnim pitanjima ili saradnji sa inostranstvom može se ponovo pokrenuti. Pre nego što donesete odluku, proverite dokumentaciju i rokove, naročito ako zavisite od tuđeg odgovora.

Ljubav: Na putovanju, kursu, predavanju ili preko interneta možete stupiti u kontakt sa osobom koja dolazi iz drugačijeg okruženja. Ako ste u vezi, zajednički plan za putovanje ili novu aktivnost uneće optimizam u vaše redove.

Zdravlje: Prijaće vam promena okruženja i lagana fizička aktivnost.

(Astroputnik)