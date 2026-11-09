Trka „Mihajlo Pupin“: Kubanac drugi, deda Vlada (93) heroj

IDVOR – U rodnom mestu velikog srpskog naučnika, pronalazača i rodoljuba, održana je sedma po redu atletska trka „Mihajlo Pupin“. Manifestacija, koja slavi sećanje na čuvenog naučnika, ali i najboljeg sportistu opštine Kovačica u 19. veku, okupila je 7. novembra više od stotinu trkača iz svih krajeva Srbije, ali i goste sa drugog kraja sveta, prenosi RTV Kovačica.

Po izuzetno lepom vremenu za trčanje, Idvor je ugostio takmičare svih starosnih kategorija, a trka je ove godine imala i pravu međunarodnu notu. Posebnu pažnju privukao je atletičar sa Kube, inače naslednik Alberta Huantorene – legende svetske atletike i osvajača zlatnih medalja na Olimpijskim igrama u Montrealu. On je u glavnoj trci na deonici od 5 kilometara zauzeo visoko drugo mesto.

Pored gostiju sa Kube, sjajne rezultate zabeležili su domaći takmičari. Juniori Venjarski i Atanackovićeva opravdali su ulogu favorita i poneli titule šampiona u svojim disciplinama. Da organizatori neguju autentičnu tradiciju Banata, govori i činjenica da su najbolji, pored pehara i diploma, nagrađeni domaćim banatskim medom i umetničkim slikama rađenim u tehnici ulje na platnu.

Apsolutna zvezda i inspiracija dana bio je 93-godišnji Vladimir Stevanović. Ovaj Beograđanin, rodom iz okoline Leskovca, ponovo je uspešno istrčao stazu i zasluženo poneo titulu najstarijeg učesnika manifestacije, pokazavši da su godine samo broj.

Glavni organizator ovog sportskog događaja bio je Dom kulture „Mihajlo Pupin“ iz Idvora. Idejni tvorac i pokretač cele priče je Novica Pantelić, atletski entuzijasta iz OAK Beograd, dok su veliku logističku podršku pružili članovi ARK „Maratonko“ iz Kovačice. Njih je predvodila Sanja Strakusekova, reprezentativka Srbije u ultramaratonu i državna rekorderka na 100 kilometara.

Da najzanimljiviji momenti sa staze ostanu trajno zabeleženi, pobrinuo se Miki Antić, legendarni fotoreporter „Sportskog žurnala“, koji je svojim objektivom ispratio svaki korak ove jedinstvene sportske svetkovine u Banatu.

(RTV Kovačica)