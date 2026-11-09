Dva požara za tri meseca u Debeljači: Porodice nisu ostale same

– U protekla tri meseca na teritoriji opštine Kovačica dogodila su se dva požara na porodičnim kućama, oba u Debeljači. Nakon požara koji je zadesio porodicu Vilček, vatrena stihija pogodila je i dom porodice Ilijin. Na sreću, nije bilo ljudskih žrtava, ali je pričinjena velika materijalna šteta. U oba slučaja pokazalo se koliko je solidarnost važna u teškim trenucima.

U prvom razgovoru nakon gašenja požara sa porodicom Ilijin definisali smo prioritete šta je ono što im je najpotrebnije, kao i na koji način, sem novačno, Opština Kovačica može još pomoći u sanaciji štete na njihovom domu, kao što smo činili i u prethodnim slučajevima. Procedura za pomoć porodici već je pokrenuta i očekujem brzu realizaciju.

Nijedna porodica koju zadesi ovakva nesreća ne sme biti prepuštena sama sebi. Opština Kovačica će uvek biti tu da pomogne. Ono na šta sam posebno ponosan su meštani Debeljače, komšije, prijatelji, veliki broj građana, koji se odazvao i pomogao, kako porodici Vilček u avgustu ove godine, tako i porodici Ilijin. Hvala svima koji su pritekli porodicama i koji su pokazalii spremnost da pomognu kada je najpotrebnije. Ovim putem im se zahvaljujem na pokazanoj solidarnosti . Takođe, moram da pohvalim, ne samo u ova dva slučaja, već i za rad tokom cele godine naše vatrogasce i sva naša vatrogasna društva. Oni su ljudi na koje možemo da se oslonimo u najtežim trenucima.

Želimo da im obezbedimo što bolje uslove za rad, kako bi mogli brzo i efikasno da reaguju na bilo koji izazov. Opština Kovačica učiniće sve da pomogne svakoj porodici koja se nađe u ovakvoj nevolji. Za sve ljude dobre volje koji žele da pomognu porodici Ilijin, uskoro će biti objavljen kontakt, rekao je predsednik Opštine Kovačica Petar Višnjički.

(Pančevac)