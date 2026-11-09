Remi u Omoljici: Mladost dva puta ispuštala vođstvo

Fudbaleri Mladosti iz Omoljice i Vojvodine 1928 iz Perleza odigrali su nerešeno 2:2 u utakmici 12. kola Vojvođanske lige „Istok”. U dinamičnom susretu sa četiri pogotka, domaći sastav je zahvaljujući dvostrukom strelcu Urošu Mišoviću dva puta stizao do prednosti, ali su gosti oba puta uspeli da izjednače i odnesu važan bod sa gostovanja.

Ekipa iz Omoljice odlično je otvorila meč i povela već u 6. minutu golom Uroša Mišovića. Odgovor gostiju iz Perleza stigao je u 21. minutu, kada je Uroš Knežević poravnao rezultat na 1:1. Do odlaska na odmor domaći tim je uspeo da vrati prednost, a mrežu rivala je ponovo zatresao raspoloženi Mišović, postavivši rezultat prvog poluvremena na 2:1.

U nastavku meča Vojvodina 1928 je zaigrala angažovanije i uspela da izbegne poraz. Igrao se 71. minut kada je Stefan Gajilović savladao golmana domaćih i postavio konačnih 2:2, ostavivši ekipu iz Omoljice da žali za propuštenom prilikom i ispuštena dva boda pred svojom publikom.

Nakon ovog kola, Mladost iz Omoljice zauzima osmo mesto na tabeli Vojvođanske lige „Istok” sa 17 osvojenih bodova, dok se ekipa iz Perleza nalazi na petoj poziciji sa dva boda više.

(Pančevac)