Institut za transfuziju krvi apeluje na građane da daju krv, rezerve i dalje smanjene

Institut za tranfuziju krvi apeluje i danas na sve zdrave i punoletne građane da dobrovljno daju krv jer su rezerve i dalje smanjene, a trenutno su dvodnevne i najviše nedostaje nulta krvna grupa.

„Idealno bi bilo da svaki dan prikupimo 300 jedinica krvi, a to je generalno težak zadatak. Juče smo tokom prazničnog dana prikupili 77 jedinica krvi, ali uzmimo u obzir da je samo radila sala Instituta i to skraćenim radnim vremenom, mi smo zadovoljni”, rekla je Mirjana Knežević iz Instituta.

“Trenutno su nam rezerve dvodnevne i najviše nam nedostaje nulta krvna grupa i pozitivna i negativno, pa pozivamo sve i posle praznika ko je u Beogradu da se organizuje i da krv”, rekla je Knežević.

Davaoci mogu biti sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti, ukoliko su potpuno zdrave, ne piju nikakve lekove, nisu ni na kakvoj terapiji, nisu u poslednjih šest meseci imali hirurške intervencije.

“Danas dobrovoljni davaoci mogu da daju krv u holu bioskopa Centra za kulturu „Masuka“ u Velikoj Plani od 9.00 do 14.00, Crkvi Svetog Velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu od 10.00 do 16.00, u Crvenom krstu u Loznici od 9.30 do 14.30, Crvenom krstu u Obrenovcu od 9.00 do 14.00, kao i u Kulturnom cetru Šabac od 9.00 do 15.00 sati”, rekla je Knežević.

U petak, 13. novembra, ekipe Instituta dežuraće u autobusu kod Gradske opštine Zvezdara od 10.00 do 14.00, a u subotu, 14. novembra, u autobusu kod Imo autlet centra na Novom Beogradu od 10.00 do 14.00 sati.

“Ekipe Intituta za transuziju krvi u nedelju, 15. novembra, dežuraće u Crkvi Svetog Jovana Vladimira na Voždovu od 10.00 do 14.00, u Hramu Svetog Save na Vračaru od 10.00 do 14.00, u Crkvi Svetog Simeona Mirotočivog u Novom Beogradu od 10.00 do 14.00, u Sabornoj Crkvi Svetog Arhangela Mihaila u Starom Gradu od 10.00 do 14.00, u Crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Marka na Paliluli od 10.00 do 14.00 i u Crkvi Svetog Vladike Nikolaja Žičkog u Resniku od 10.00 do 14.00.

(Tanjug)