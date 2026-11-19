Zgrada nekadašnje fabrike nameštaja „Pobeda“ u Beloj Crkvi, izgrađena davne 1883. godine, nakon više decenija propadanja dobila je sasvim novu namenu. Rekonstrukcijom je pretvorena u moderan smeštajni objekat, uz brižljivo očuvanje autentičnih industrijskih elemenata koji svedoče o bogatoj istoriji ovog kraja.

Očuvanje autentičnog izgleda

Objekat smešten u Beogradskoj ulici započeo je svoj vek kao parna strugara, da bi posle Drugog svetskog rata bio nacionalizovan i pretvoren u poznatu fabriku nameštaja. Kada je pogon ugašen, prepoznatljiva zgrada od crvene cigle je godinama stajala napuštena, dok investitor iz Vršca nije odlučio da je u potpunosti adaptira. Radovi započeti 2021. godine trajali su četiri godine, a najveći arhitektonski izazov bio je pronaći balans između savremene funkcionalnosti i zaštite industrijskog nasleđa, prenosi RTV.

Predstavnica investitora Violeta Burić ističe složene tehničke zahvate sa kojima su se graditelji susreli tokom obnove. Prema njenim rečima, bilo je neophodno detaljno sanirati krov i stabilizovati strukturu, ali pod strogim uslovom da se sačuva originalna fasada i noseće drvene grede. Upravo ti detalji danas daju poseban pečat i toplinu čitavom prostoru.

Od starog pogona do nove turističke ponude

Projekat, koji potpisuje glavni arhitekta Mirjana Lučić, obuhvatio je bruto površinu od preko dve hiljade kvadratnih metara. Kompleks sada raspolaže sa 43 apartmana raspoređena na tri nivoa. Zanimljivo je da je stari drveni materijal iz fabrike dobio novu svrhu u enterijeru. Originalni drveni kapci su majstorski iskorišćeni kao ramovi za arhivske fotografije fabrike i grada iz pedesetih godina prošlog veka, koje sada krase dugačke hodnike zgrade.

Pored stambenog i estetskog značaja, ovaj kompleks ima i jasnu ulogu u razvoju lokalne ekonomije.

Koordinator za turizam apartmanskog kompleksa Julkica Mitrašinović objašnjava da nova namena objekta postepeno menja sliku turizma u ovom delu Vojvodine. Namera je da Bela Crkva, nadaleko poznata po svojih sedam jezera, prestane da bude isključivo letnja destinacija za kampere i postane privlačna lokacija za kraće odmore tokom cele godine.

Adaptacija ovakvih objekata pokazuje kako se austrougarska industrijska arhitektura može sačuvati od zaborava i rušenja. Dokle god ima inicijativa koje prepoznaju vrednost starih zidova, istorija vojvođanskih varoši nastavlja da živi kroz novu svakodnevicu.

(RTV)