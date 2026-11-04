Mađarska ministarka:Sve strane žele da završe pregovore o NIS-u do 11. decembra

Ministarka spoljnih poslova Mađarske Anita Orban izjavila je da ta zemlja očekuje dogovor o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 11. decembra i da sve strane žele da završe pregovore o NIS-u do isteka roka.

„Prema mojim informacijama, postoji snažna namera svih strana – srpske, ruske, mađarske – da se ova transakcija završi do 11. decembra“, rekla je ona u intervjuu za mađarski portal Teleks.

Komentarišući izbore u Srbiji ona je napomenula da je Peter Mađar bio prvi šef vlade koji je čestitao novoj srpskoj vlasti, izrazivši nadu da će se odnosi Srbije i Mađarske podići na viši nivo.

Orban je rekla da je Mađarska značajan investitor na Zapadnom Balkanu, a MOL prednjači kao ključni strateški akter.

Preuzimanje vlasničkog udela u Srbiji od strane MOL-a, odnosno kupovina ruskog udela u NIS-u, moglo bi da pomogne i Mađarskoj u pregovorima koji se odnose na JANAF, s obzirom na to da se pančevačka rafinerija snabdeva naftom preko ovog hrvatskog naftovoda, dodala je.

Ocenila je da „ako se sagleda energetska infrastruktura regiona, posebno u pogledu prirodnog gasa i sirove nafte, kao i energetska bezbednost u celini, jasno je da Mađarska može da ima veoma važnu stabilizujuću ulogu“.

„Ona može da bude značajna tranzitna zemlja i distributivno čvorište, kako za prirodni gas tako i za sirovu naftu. Raspolažemo najvećim skladišnim kapacitetima, povezani smo sa šest zemalja i u mogućnosti smo da snabdevamo i druge države“, dodala je.

Istakla je takođe da, kada je reč o naftnom sektoru, MOL ima odlučujuću ulogu u regionu i izrazila nadu da će „nakon izbora u Srbiji, Mađarska moći da bude strateški partner u regionu čak i tako velikoj zemlji kao što su SAD“.

(Biznis.rs)