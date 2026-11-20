Sigurno jedan od najvećih autoriteta kod nas da se razgovara o temama vezanim za sudbinu čoveka kao humanog bića u svetu informacionih tehnologija je doktor Oliver Subotić, sveštenik Srpske pravoslavne crkve, koji je i diplomirani inženjer informacionih tehnologija i teolog, magistar bogoslovskih i doktor socioloških nauka. Publika u Pančevu će imati priliku da ga čuje i da sa njim razmeni i svoja razmišljanja u pančevačkoj Gradskoj biblioteci u sredu, 25. novembra od 19 časova. Razgovor pod nazivom „Čovek između Boga i algoritma” vodiće Nemanja Rotar u okviru podkasta Book Box.

Fokus večeri biće na tome kako veštačka inteligencija preoblikuje rad, znanje, stvaralaštvo i naše svakodnevne odluke, ali i šta čoveka čini neponovljivom ličnošću, gde su granice tehnologije, a gde počinju savest, sloboda i duhovna odgovornost… Razgovaraće se i o odnosu vere i nauke, pravoslavnom razumevanju ličnosti u doba veštačke inteligencije, mogućnosti digitalnog nadzora i novim oblicima kontrole, kao i o mestu pravoslavne duhovnosti u civilizaciji brzine i neprekidne povezanosti. Posebna pažnja biće posvećena Nikoli Tesli i pitanju duhovne dimenzije naučnog stvaralaštva. Susret donosi priliku da se o tehnologiji ne govori samo kao o pitanju napretka, već i kao o pitanju smisla: da li će najveći izazov budućnosti biti stvaranje sve savršenijih mašina ili očuvanje onoga što čoveka čini čovekom?

Dr Oliver Subotić je bio i urednik časopisa „Pravoslavni misionar” i prvi upravnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija SPC. Autor je više knjiga, među kojima su „Čovek i informacione tehnologije: pogled iz pravoslavne perspektive”, „Biometrijski sistemi identifikacije: kritička studija”, „Informaciono kontrolisano društvo”, „Digitalni izazov: putevi hrišćanstva u civilizaciji binarnog koda” i „Tesla: duhovni lik”.

(Pančevac)

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