VRŠAC – Učenici Osnovne škole „Olga Petrov Radišić“ iz Vršca ostvarili su zapažen uspeh na jubilarnom, 50. Festivalu poezije na banatskom govoru „Tata Oanca“, manifestaciji posvećenoj očuvanju tradicije, zavičajne kulture i narodnog govora rumunskog jezika.

Mladi recitatori ove vršačke škole nastupili su govoreći stihove univerzitetskog profesora dr Teodora Groze Delakodrua, a za uloženi trud i pokazani talenat svi učesnici nagrađeni su diplomama i medaljama.

U jakoj konkurenciji, stručni žiri je izdvojio samo troje najuspešnijih recitatora festivala, a među njima se našla i učenica petog razreda OŠ „Olga Petrov Radišić“ Bianka Keta, koja je pored priznanja nagrađena i knjigama.

Pored nje, školu su na ovom značajnom jubileju predstavljali i Matias Jakob (predškolski uzrast), Stefan Đorđe Pavlov (prvi razred), Teodora Jakob (drugi razred) i Eliza Vulku (sedmi razred).

Iz škole su uputili čestitke svim učenicima na trudu i postignutim rezultatima, kao i njihovim mentorima i roditeljima na podršci u negovanju banatske kulturne baštine.

(Pančevac/FB/Danijela Keta)