Omoljica: Boškov i Lazarević pobednici „Dana pečenja“
14:00
23.11.2026
U utorak, 24. novembra sa početkom u 20 časova predstaviće nam se izuzetni virtuoz na klasičnoj gitari Milun Šunjevarić.
U inspirativnom ambijentu i savršenoj akustici kakvu ima svečana sala Narodnog muzeja Pančeva, čućemo dela različitih epoha i stilova. Od kontrapunkta Baha, španskog tradicionalnog zvuka Rodriga, romantičnog Regondija do modernijih kompozicija Asada i Voltona.
Organizator koncerta je udruženje Artefona iz Pančeva.
(Narodni muzej Pančevo)
14:00
23.11.2026
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