U utorak, 24. novembra sa početkom u 20 časova predstaviće nam se izuzetni virtuoz na klasičnoj gitari Milun Šunjevarić.

U inspirativnom ambijentu i savršenoj akustici kakvu ima svečana sala Narodnog muzeja Pančeva, čućemo dela različitih epoha i stilova. Od kontrapunkta Baha, španskog tradicionalnog zvuka Rodriga, romantičnog Regondija do modernijih kompozicija Asada i Voltona.

Organizator koncerta je udruženje Artefona iz Pančeva.

(Narodni muzej Pančevo)