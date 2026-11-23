VRŠAC / BELA CRKVA – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu protiv S. H. (1979) iz Bele Crkve, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, navodi se u saopštenju.

Kako je saopštila policija, policijski službenici granične policije na Graničnom prelazu Vatin, u saradnji sa službenicima carine, obavili su kontrolu kombi vozila kojim je upravljao osumnjičeni.

Tom prilikom u vozilu je pronađeno oko 3.360 kutija bezdimnog duvanskog proizvoda „snus“ bez prateće dokumentacije o poreklu, čija se ukupna vrednost procenjuje na 3.424.623 dinara.

(Panćevac)