Učenici četvrtog razreda Gimnazije „Borislav Petrov Braca“ u Vršcu, koji nastavu pohađaju na rumunskom jeziku, učestvovali su na radionici novinarstva koju je Dom omladine Vršac organizovao u saradnji sa NIU „Libertatea“ iz Pančeva i Udruženjem profesionalnih novinara Rumunije.

Radionicu je vodio dr Valentin Mik, novinar, odgovorni urednik i zamenik direktora Novinsko-izdavačke ustanove „Libertatea“. On je učenicima predstavio osnovne novinarske žanrove i detaljno im objasnio proces nastanka vesti – od prikupljanja i provere informacija na terenu do oblikovanja konačnog novinarskog teksta.

Poseban fokus tokom susreta stavljen je na snalaženje u digitalnom okruženju, odnosno na to kako prepoznati pouzdan izvor informacija, kritički proceniti sadržaje na internetu i odgovorno koristiti digitalne medije.

Kroz otvoren razgovor sa iskusnim urednikom, srednjoškolci su imali priliku da saznaju više i o profesionalnoj etici i odgovornosti koju novinari nose prema javnosti.

Događaju su prisustvovale i direktorka NIU „Libertatea“ Marijana Stratulat, kao i direktorka Doma omladine Vršac dr Tatijana Petrika.

(Grad Vršac)