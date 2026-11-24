VRŠAC – Ekipe građevinske operative JKP „Drugi oktobar“ nalaze se na terenu gde nastavljaju redovne radove na čišćenju i produbljivanju atmosferskih kanala. Uz pomoć radne mehanizacije i ljudstva, uklanjaju se nataložena zemlja, korov i nagomilani otpad, dok se uporedo čiste slivne rešetke i propusti ispod ćuprija.

Cilj ovih aktivnosti je obezbeđivanje maksimalne propusne moći celokupne kanalske mreže i nesmetano oticanje vode, čime se sprečava zadržavanje padavina na kolovozima i plavljenje dvorišta tokom obilnijih kiša. Radovi se izvode kontinuirano prema planu održavanja, a radnici će u narednom periodu obići i ostale kritične lokacije kako u samom gradu, tako i u okolnim naseljenim mestima.

„JKP ‘Drugi oktobar’ apeluje na sugrađane da, ukoliko u svom okruženju primete zapušene kanale, slivne rešetke ili propuste kojima je potrebno čišćenje, to prijave nadležnoj službi preduzeća, kako bi ekipe mogle blagovremeno da reaguju “, poručuju iz ovog vršačkog komunalnog preduzeća.

(Pančevac/S.L)