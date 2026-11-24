Šef poslaničke grupe „Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je danas da prvi put od uspostavljanja višestranačkog sistema poslanička grupa koja ima više od 100 narodnih poslanika neće imati ni potpredsednike Narodne skupštine, ni predsednike i zamenike predsednika u 20 skupštinskih odbora.

„Od predstavnika režimske većine dobili smo ponudu koja je bila srazmerna broju narodnih poslanika. Međutim, na pitanje koliko odbora možemo da vodimo, odgovor je bio: ‘Nijedan'“, rekao je Vučić tokom skupštinskog zasedanja.

Dodao je da je na sednici poslaničke grupe jutros jednoglasno doneta odluka da se ne učestvuje u radu skupštinskih odbora.

„Verujem da ćete vi pronaći neke koji će da vam prave bilo kakav alibi za to što ste uradili“, rekao je Vučić.

(Pančevac/Beta)