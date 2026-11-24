Više javno tužilaštvo u Nišu naložilo je hapšenje Vladimira Mandića, vlasnika i odgovornog lica privrednog društva „Manco plus“ d. o. o. iz Beograda, zbog sumnje da je zloupotrebio položaj odgovornog lica prilikom sprovođenja projekta koji je finansiran sredstvima Evropske unije.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, reč je o projektu prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, čija ukupna vrednost iznosi 275.320 evra, odnosno 33.800.788,61 dinar.

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, pripadnici Uprave kriminalističke policije – Službe za borbu protiv korupcije trebalo je da uhapse osumnjičenog i odrede mu zadržavanje do 48 sati.

Nije pronađen na adresi stanovanja

Međutim, Vladimir Mandić nije pronađen na adresi stanovanja, a proverom lokacije njegovog mobilnog telefona utvrđeno je da se ne nalazi na teritoriji Srbije.

Za njim se trenutno traga.

U toku su pretresi stanova i drugih prostorija na više lokacija koje su u njegovom vlasništvu.

Celokupno postupanje sprovedeno je u koordinaciji sa Komisijom Vrhovnog javnog tužilaštva.

(24sedam.rs)