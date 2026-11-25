KOVIN – Na samo kilometar od centra Kovina, na istorijskom lokalitetu Grad, nalazi se jedinstvena turistička i obrazovna atrakcija – betonska maketa toka Dunava dugačka čak 146 metara. Ova neobična građevina omogućava posetiocima da jednu od najvećih evropskih reka sagledaju iz ptičje perspektive, prateći njeno korito, širinu, dubinu, meandre, rukavce, ade i pritoke kao na trodimenzionalnoj geografskoj karti.

Maketa je nastala 1964. godine, uoči početka izgradnje hidroelektrane „Đerdap“, sa ciljem da stručnjacima i arhitektama pomogne u sagledavanju uticaja buduće brane na tok reke i priobalje, posebno na deonici od Kladova uzvodno do ušća Tise. Prema lokalnim podacima, ovaj naučni model bio je napravljen i kako bi se projekat izgradnje hidroenergetskog sistema predstavio tadašnjem predsedniku SFRJ Josipu Brozu Titu.

Nakon višedecenijskog propadanja, lokalna samouprava je 2018. godine sprovela kompletnu rekonstrukciju ovog prostora. Tom prilikom sanirano je rečno korito, popravljene su pumpe za vodu, uređene su pešačke staze, a postavljena je i moderna rasveta kojom su obeleženi gradovi kroz koje Dunav protiče u Srbiji – od Kladova do Slankamena. Obnovljena maketa danas predstavlja nezaobilaznu tačku za turiste, đake i izletnike koji žele da upoznaju geografiju i istoriju Dunava na neposredan način.

(Pančevac/Dnevnik/Niko Perković)