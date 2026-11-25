Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević je uhapšen, a potom mu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od strane MUP RS, PS Vozdovac doneto je Resenje o zadržavanju Dragana Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje panike i nereda u produzenom trajanju, i krivično delo Ometanje pravde, saopštilo je ovo tužilaštvo.

Kako navode, osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dana 26.11.2026 godine.

(Pančevac)