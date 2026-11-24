KAĆ – U organizaciji Karate kluba „Panter 2011“, u nedelju, 22. novembra, u Kaću je održan međunarodni karate turnir „Panter kup 2026“, koji je okupio oko 300 takmičara iz Srbije i zemalja regiona. Izuzetan uspeh na ovom takmičenju ostvarili su predstavnici Karate kluba „Mladost“ iz Pančeva, čijih je svih sedam takmičara izborilo plasman na pobedničko postolje i osvojilo ukupno četiri zlatne, jednu srebrnu i dve bronzane medalje u borbama.

Najsjajnijim odličjima okitili su se kadetkinja Teodora Panić, muška nada Strahinja Stekulac, ženska nada Jovana Panić, kao i pionir Damjan Jezdimirović. Srebrnu medalju za pančevački klub osvojio je pionir Sava Marinković, dok su bronzana odličja pripala muškoj nadi Filipu Hubingu i pionirki Heleni Jovanović.

Takmičare je sa klupe predvodio i savetovao trener Tihomir Makitan, koji je izrazio veliko zadovoljstvo prikazanim borbama, zalaganjem i maksimalnim učinkom svojih pulena na međunarodnoj sceni.

(Pančevac/S.L)