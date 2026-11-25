OPOVO – Opština Opovo nastavila je sa sprovođenjem mera populacione politike i podrške porodicama sa decom, uručivši tokom protekle nedelje osam paketa za novorođene bebe sa teritorije ove južnobanatske opštine ,piše sajt Naše Opovo.

Poklon pakete dobile su porodice četiri dečaka i četiri devojčice, a roditeljima ih je uručio zamenik predsednika opštine Opovo dr Dragan Ugrinov.

On je tom prilikom uputio čestitke porodicama povodom prinova, poželevši najmlađim sugrađanima zdravo, srećno i bezbrižno odrastanje.

Kako ističu u lokalnoj samoupravi, podela paketa za novorođenčad deo je kontinuiranog programa pomoći mladim roditeljima, sa ciljem da se kroz konkretne mere podstakne roditeljstvo i obezbede bolji uslovi za život i odrastanje dece u ovoj opštini.

(Pančevac/NašeOpovo)