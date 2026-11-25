Smederevo je 18. novembra bilo domaćin Državnog školskog prvenstva u streljaštvu, koje je u organizaciji Saveza za školski sport Srbije okupilo 295 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola iz svih krajeva zemlje.

Najbolji mladi strelci Srbije nadmetali su se u četiri kategorije – pioniri, pionirke, omladinci i omladinke, u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, prenosi RTV Pančevo. Preciznost, koncentracija i smirenost bile su presudne u borbi za najviša odličja.

Takmičenje je svečano otvorio generalni sekretar Saveza za školski sport Srbije Boris Tomić.

Bezbednost je timska igra

U okviru Državnog školskog prvenstva u streljaštvu, Savez za školski sport Srbije započeo je realizaciju obaveznih edukacija za učesnike pod nazivom „Bezbednost je timska igra“. Predavanja o bezbednosti dece i mladih na internetu, koja vodi dr Katarina Jonev Ćiraković, imaju za cilj podizanje svesti o digitalnom nasilju, prepoznavanje rizika i razvijanje odgovornog ponašanja u digitalnom okruženju. Uvođenjem ovih edukacija Savez dodatno osnažuje obrazovnu i vaspitnu ulogu školskog sporta, stavljajući bezbednost i dobrobit dece u središte svojih aktivnosti.

Najbolji na Državnom školskom prvenstvu

U pojedinačnoj konkurenciji titulu državnog prvaka u kategoriji pionira osvojio je Jovan Nešić iz OŠ „Vuk Karadžić“ u Vranju, dok je među pionirkama najuspešnija bila Petra Aranđelović iz OŠ „Radovan Kovačević – Maksim“ u Lebanu.

U konkurenciji srednjoškolaca zlatnu medalju osvojio je Ognjen Mihajlović iz ETŠ „Nikola Tesla“ u Jagodini, dok je među omladinkama najbolji rezultat ostvarila Emilija Stevanović iz Zubotehničke škole u Beogradu.

U ekipnoj konkurenciji, u kojoj je nastupilo ukupno 76 ekipa, titule državnih prvaka osvojile su:

Pioniri – OŠ „Heroj Ivan Muker“, Smederevska Palanka Pionirke – OŠ „Stanoje Glavaš“, Glibovac Omladinci – MEŠ „Goša“, Smederevska Palanka Omladinke – Zubotehnička škola, Beograd

Posebno neizvesno bilo je nadmetanje u ekipnoj konkurenciji omladinki, u kojoj je Zubotehnička škola iz Beograda sa 793 kruga osvojila titulu državnog prvaka, sa samo jednim krugom prednosti u odnosu na Palanačku gimnaziju.

Streljaštvo zauzima značajno mesto u programu školskog sporta, jer pored sportskih veština kod mladih razvija samodisciplinu, odgovornost, strpljenje i samokontrolu – osobine čiji značaj prevazilazi okvire takmičenja.

Kao nosilac sistema školskih sportskih takmičenja u Srbiji, Savez za školski sport Srbije kroz svoje programe omogućava učenicima da se tokom čitave školske godine redovno bave sportom, razvijaju svoje potencijale i napreduju od lokalnog do republičkog nivoa, sa ciljem da fizička aktivnost postane sastavni deo njihovog odrastanja.

(RTV Pančevo)