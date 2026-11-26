Nakon više od dve decenije sudskih procesa i dve prethodne nepravosnažne presude na doživotnu kaznu zatvora, sud u Belgiji je pravosnažno oslobodio biznismena Andriju Draškovića od optužbi za ubistvo Envera Hadrija, koje se dogodilo 25. februara 1990. godine u briselskom predgrađu Sen Žil.

Ovu vest je potvrdio njegov branilac, advokat Veljko Delibašić, istakavši da je nakon dugogodišnje pravne borbe pred belgijskim pravosuđem konačno stavljena tačka na ovaj slučaj. Tokom prethodne dve nedelje održano je treće suđenje, u kojem je Drašković učestvovao putem video-konferencijske veze iz Specijalnog suda u Beogradu.

„Iako je u ovom periodu moj branjenik dva puta osuđivan na doživotnu kaznu zatvora zbog tog ubistva, nisam gubio nadu, tačnije znao sam da ćemo se kad-tad izboriti za oslobađajuću presudu”, izjavio je Delibašić za Tanjug.

Advokat je naglasio da je od samog početka verovao u nevinost svog klijenta i pobedu pravde, iskoristivši priliku da se zahvali timu belgijskih kolega na saradnji.

„Ispostavilo se da sam, kao i uvek, bio u pravu, pravda je pobedila i Andrija Drašković je definitivno oslobođen. Koristim priliku da se zahvalim belgijskim advokatima Svenu i Filipu na sjajnoj saradnji i da im čestitam zajedničku pobedu”, poručio je Delibašić.

Enver Hadri, nekadašnji predsednik Komiteta za odbranu ljudskih prava na Kosovu, ubijen je hicima iz vatrenog oružja u svom automobilu dok je čekao na semaforu u Sen Žilu 1990. godine, a ovom odlukom belgijskog suda Drašković je definitivno oslobođen svake krivice za taj zločin.

(Pančevac/RTS)