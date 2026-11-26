BEOGRAD – Autorima kratke prozne forme preostalo je još samo nekoliko dana za prijavu na 6. regionalni nagradni konkurs produkcije „Nova POETIKA“, s obzirom na to da se prijem rukopisa zatvara 1. decembra. Konkurs je namenjen piscima svih generacija sa našeg govornog područja (Srbija, Hrvatska, BiH, Crna Gora), kao i autorima iz inostranstva čija su dela prevedena na srpski jezik, bez ikakvih tematskih ili žanrovskih ograničenja.

Pobednika konkursa očekuje prestižna nagrada „Zlatni hrast“, koja podrazumeva besplatno objavljivanje knjige u prvoj polovini 2027. godine, dodelu plakete i statuete, organizovanje svečane promocije, kao i celokupan tiraž u vlasništvu autora. O najboljem rukopisu odlučivaće tročlani žiri u sastavu: Jelena Dilber, Milomir Bata Cvetković i Vladica Milenković, dok će ime pobednika biti objavljeno najkasnije do 5. januara 2027. godine.

Šta je potrebno poslati za prijavu?

Svi zainteresovani autori svoj konkursni materijal treba da pošalju na imejl adresu kratkepricepoetika@gmail.com, sa obaveznom naznakom „ZA KONKURS ZLATNI HRAST“, prateći sledeća pravila:

Jedan Word dokument: Rukopis mora biti objedinjen u jednom fajlu, kucan zvaničnim fontom veličine 12 sa prepoznatljivim dijakritičkim znacima (Š, Ž, Ć, Č, Đ).

Lični podaci: Pored same zbirke kratkih priča, dokument mora da sadrži punu biografiju autora, adresu, kontakt-telefon i bibliografiju (ukoliko je autor ranije objavljivao), dok anonimni ili nepotpisani radovi neće biti razmatrani.

Preporučeni obim (nije eliminacioni uslov): Poželjno je da zbirka sadrži između 15 i 30 priča (od 130.000 do najviše 270.000 karaktera sa razmacima), a da pojedinačna priča ne prelazi 10.000 karaktera.

(Pančevac/S.L)