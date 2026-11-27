Predsednik Narodne skupštine, koji je i vršilac dužnosti predsednika Srbije, Aleksandar Čupić učestvuje danas u Ohridu na sastanku lidera procesa Brdo-Brioni.

Domaćin sastanka lidera Proces Brdo-Brioni je predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova, dok su koorganizatori predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar i predsednik Hrvatske Zoran Milanović.

Čupić sa Željkom Cvijanović i Jakovom Milatovićem u Ohridu Predsednik Narodne skupštine, koji je i vršilac dužnosti predsednika Srbije, Aleksandar Čupić sastao se na marginama procesa Brdo-Brioni koji se održava u Ohridu sa srpskim članom Predsedništva BiH Željkom Cvijanović i sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.

Aleksandar Čupić na sastanku lidera procesa Brdo-Brioni u Ohridu

Proces Brdo-Brioni je regionalna inicijativa osnovana 2013. godine sa ciljem da se podstakne integracija zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i doprinese stabilnosti regiona kroz jačanje saradnje i rešavanje otvorenih pitanja.

Glavna tema petnaestog Samita Procesa Brdo-Brioni, kako je najavljeno, biće evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana, sa naglaskom na sprovođenje neophodnih reformi, jačanje regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa.

Lideri će razgovarati i o aktuelnim evropskim i regionalnim izazovima, povezivanju, pitanjima životne sredine i stvaranju boljih mogućnosti za zapošljavanje mladih.

(RTS)