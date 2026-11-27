Akademik i redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Radomir Saičić biće kandidat grupe građana „Studenti ponovo pobeđuju“ za predsednika Srbije na izborima raspisanim za 27. decembar, saopštila je danas ta grupa.

Saičić (65) je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Hemijskom fakultetu.

Oblast njegovog naučnog rada je organska sinteza, što obuhvata kako totalne sinteze prirodnih proizvoda i biološki aktivnih jedinjenja, tako i razvoj sintetičke metodologije.

Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 2012, a redovni član 2018. godine.

Član Srpskog hemijskog društva je od 1984. godine, a više puta je nagrađivan za doprinos razvoju hemije.

Oktobarsku nagradu grada Beograda za studente (za najbolji magistarski rad) dobio je 1987. godine, Medalju Srpskog hemijskog društva za pregalaštvo i uspeh u nauci 1995, a 2007. godine nagrada grada Beograda za najbolje naučno ostvarenje u prethodnoj godini.

Rezultate svojih istraživanja objavio je u preko 80 naučnih radova u međunarodnim časopisima.

Izabran je za poslanika Studentske liste na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra.