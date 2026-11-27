Učenici pančevačke Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ obeležili su Dan škole tradicionalnom manifestacijom puštanja zmajeva, koja je održana u sredu u okviru „Zmajeve nedelje“.

Uz povoljan vetar koji je poslužio kao najbolji saveznik najmlađima, školsko dvorište postalo je mesto igre i druženja, gde je uobičajeno nastavno gradivo zamenjeno opuštenijim, ali podjednako poučnim aktivnostima.

Vršnjačka podrška i učenje kroz igru

Poseban doprinos obeležavanju školskog praznika dali su stariji učenici – članovi Učeničkog parlamenta i Vršnjačkog tima, koji su pripremili bogat program za đake prvake.

Tokom zajedničkog druženja u sred školskog dana, za najmlađe školarce bili su organizovani zanimljivi zadaci, igrice i kvizovi znanja, a prvaci su imali priliku i da boje zastave odgovarajućim bojama.

Kako poručuju iz ove obrazovne ustanove, cilj ovakvih manifestacija jeste da deca kroz igru i druženje usvoje nova znanja i iskustva, pa su tako najmlađi na najlepši način naučili i kako jedni druge vide iz žablje i ptičje perspektive.

(Pančevac/S.L)