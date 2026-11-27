Kandidat Studentske liste za predsednika Srbije Radomir Saičić izjavio je danas da će se zalagati za suverenu Srbiju u kojoj će se poštovati Ustav i u kojoj će svaki građanin moći da živi dostojanstveno.

Saičić je, u obraćanju na konferenciji za medije na kojoj je studentski pokret saopštio da je on kandidat za predsednika, naveo i da je vreme da se funkciji predsednika vrati dostojanstvo i da je ponosan što su mu studenti ukazali poverenje da se kandiduje za predsednika Republike.

„Institucije koje su bile dužne da štite građane najčešće su štitile one na vlasti. Studenti i đaci koji su tražili odgovornost proglašavani su neprijateljima države, a na njihove zahteve odgovaralo se pretnjama i nasiljem. Upravo su studenti svojom pobunom protiv nepravde pokrenuli studentsko-narodni pokret, njihova hrabrost podstakla je ljude širom Srbije da stanu jedni uz druge“, rekao je Saičić.

Dodao je da je, posle mnogo truda i odricanja, solidarnost donela istorijsku pobedu.

„Sada imamo priliku da slobodu za koju smo se izborili pretvorimo u trajnu promenu“, rekao je Saičić i dodao da odlazeći režim i dalje pokušava da uruši državu.

Istakao je da je zato potrebno obnoviti institucije koje je režim zloupotrebljavao i ukazao da Skupština, Vlada i sudovi moraju ponovo da zasluže poverenje naroda.

Saičić je ocenio da je funkcija predsednika godinama bila korišćena za produbljivanje podela i da je vreme da se toj funkciji vrati dostojanstvo.

Kazao je da je u pokret ušao verujući da promena vlasti ima smisla samo ako se promeni sistem vrednosti, a to obuhvata i odnos vlasti prema građanima.

„Zato ću se zalagati za suverenu Srbiju u kojoj će se poštovati Ustav i u kojoj će svaki građanin moći da živi dostojanstveno. Kada umemo da saslušamo jedni druge i da razumemo zašto neko misli drugačije, kada umemo da se i pored razlika dogovorimo o onome što je za sve nas važno, Srbija će imati snagu da sama odlučuje o svojoj budućnosti i da se njena reč u svetu čuje i poštuje“, dodao je Saičić.

Istakao je da će se kao predsednik Srbije držati svojih ovlašćenja i da će javno obrazlagati svoje odluke, a od drugih nosilaca vlasti tražiće istu odgovornost.

„Taj ugled gradimo kod kuće, počinjemo od toga da oni koji su na vlasti postupaju po Ustavu. Kao predsednik, držaću se svojih ovlašćenja, javno ću obrazlagati svoje odluke i od drugih nosilaca vlasti tražiću istu odgovornost. Setimo se i reči: ‘Ko hoće da bude prvi među vama, da vam bude svima sluga’ i ‘Vera mi daje moralnu snagu i obavezu da držim reč’.

Nauka me uči da postavljam pitanja i da tražim dokaze, a život me je naučio da, kad je najteže, preuzmem odgovornost. Tu odgovornost sam spreman da preuzmem i sada“, rekao je Saičić.

(Tanjug)

Akademik Radomir Saičić kandidat Studentske liste na predsedničkim izborima