DIGLI PUBLIKU NA NOGE Hor Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva u Temišvaru izveo VOSTANI SRBIJE

Članovi Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva na „Danima srpske kulture” u Temišvaru digli su publiku na noge. Posetu Rumuniji iskoristili su i za posetu Aradu, mestu posebnog sećanja i za hor i za celo Pančevo, jer u njemu je život u austrougarskom logoru skončao Pavle Jovanović, prvi predsednik hora, zajedno s bratom Kamenkom.

Svi u publici u Svečanoj sali Vladičanskog dvora u Temišvaru bili su na nogama kada je u subotu, 11. novembra, hor Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva završio izvođenje kompozicije „Vostani Serbije”. A onda je hor, s dirigentkinjom Verom Carinom na čelu, posle ovacija i aplauza, poslednju strofu ove pesme ponovo otpevao, ali sada zajedno s publikom. Tako je završen sjajan nastup PSCPD-a na „Danima srpske kulture”, koji već godinama organizuje Savez Srba u Rumuniji, s ciljem da se srpska kultura očuva u toj zemlji.

Pančevci su publiku oduševili i izvođenjem pesama „Pevam Bogu svojem dokle god postojim”, „Dostojno jest”, „Heruvimske pesme”, „Bogorodice Djevo” i „Marije, mati Božija” u duhovnom delu programa, a u svetovnom i kompozicijama „Pod sjajem zvezda”, „Sve dok je tvoga blagog oka”, „Oj, jesenske duge noći” i „Kolovođa”.

Veče je pred prezadovoljnom publikom završeno zajedničkim nastupom PSCPD-a s Horom pravoslavne srpske saborne crkve u Temišvaru i horom „Sveti Jovan Krstitelj” iz Bačke Palanke. Temišvarskom horu, kojem su Pančevci ovom prilikom uzvratili posetu sa „Pančevačkih dana duhovne muzike”, u znak zahvalnosti za gostoprimstvo, poklon – diptih sa ikonama Hrista i Bogorodice uručio je predsednik Društva Srđan Miković.

Sutradan, u nedelju, hor Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, koji inače radi pod pokroviteljstvom Svetouspenske crkve u Pančevu, zajedno s horom iz Bačke Palanke, učestvovao je i na svetoj liturgiji u Srpskoj sabornoj crkvi u Temišvaru.

Ovaj grad je neraskidivo vezan s tradicijom srpskog naroda kao eparhijski centar, nekada i kao sedište Srpske Vojvodine, a danas kao centar kulturnog života srpskog naroda u Rumuniji. Ipak, za članove hora posebno je bila dirljiva poseta Aradu. Osim što iz tog grada potiče srpski kulturni radnik i dobrotvor Sava Tekelija, zadužbinar i utemeljivač srpskih kulturnih institucija u Habzburškoj monarhiji, to je i mesto stradanja Kamenka i Pavla Jovanovića, izdavača i štampara koji nisu zadužili samo pančevačku, nego i celokupnu srpsku kulturu pismenosti i knjige. Na samom početku Prvog svetskog rata austrougarske vlasti su tvrđavu u Aradu pretvorile u tamnicu, u kojoj je tokom naredne četiri godine život okončalo više od 4.300 Srba. Među nastradalim Srbima je bio i predsednik Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva Pavle Jovanović, i to samo posle 57 dana utamničenja. Najpre je bio zatvoren ceo Upravni odbor PSCPD-a, ali su svi osim predsednika ubrzo pušteni. Društvu je bio zabranjen svaki rad osim pevanja na liturgiji sve do kraja Prvog svetskog rata.

Učešće pančevačkog hora na „Danima srpske kulture” u Rumuniji podržali su Svetouspenska crkva u Pančevu, kao i Grad Pančevo, koji je pevačima obezbedio autobuski prevoz.

(Pančevac/Damir Prašnikar)

