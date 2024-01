HIP HOP LEGENDA SNUP DOG REPORTER OLIMPIJSKIH IGARA U PARIZU „Uneću svoj snup stil u izveštavanje“

Reper Snup Dog biće specijalni dopisnik TV mreže NBC na Letnjim olimpijskim igrama 2024. u Parizu, saopštila je pres služba američkog televizijskog kanala.

„Globalna megazvezda će biti na licu mesta u Parizu kako bi obezbedila redovne izveštaje za olimpijski program u udarnom terminu koji počinje 26. jula 2024. na NBC-ju i Pikoku“, navodi NBC u saopštenju za javnost.

Očekuje se da će Snup Dog nastupiti u emisiji sa domaćinom Majkom Tirikom, prisustvovati olimpijskim takmičenjima, upoznati sportiste, njihove prijatelje i porodice i istražiti znamenitosti Pariza, prenosi kanal.

„Odrastao sam gledajući Olimpijske igre i oduševljen sam što vidim kako neverovatni sportisti donose svoju vrhunsku igru u Pariz. To je proslava veštine, posvećenosti i težnje za veličinom“, rekao je Snup u izjavi za NBC.

Yup, it’s official. 2024 Paris Olympics I’m there!! @miketirico , save a seat for the Dogg 👏🏿💍💨🤷🏾 pic.twitter.com/atXnKu9HJj

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) January 1, 2024