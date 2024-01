DOM ZDRAVLJA PANČEVO: Ovo je radno vreme službi Doma zdravlja za praznike

Vlada Republike Srbije usvojila je drugi dan Božića 8. januar, kao neradni dan. Dom zdravlja Pančevo, osim dežurnih službi, neće raditi u ponedeljak 8. januara 2024. godine odnosno Službe će imati odganizovan rad kao dežurstvo.

Dežurne Službe Doma zdravlja Pančevo u subotu 06.01., nedelju 07.01. i ponedeljak 08.01. imaće sledeće radno vreme :

– Dežurna ambulanta u Pančevu je Zdravstvena ambulanta ,,Gornji grad“ od 07.00 do 19.00 sati.

– Služba za laboratorijsku dijagnostiku radi od 07.00 do 18.00 sati.

– Seoske ambulante rade od 07.00 do 12.00 sati.

– Ambulante u Ivanovu, Brestovcu i Glogonju neće raditi, dežuraju ambulante u Omoljici, Starčevu i Jabuci od 07.00 do 12.00 sati.

– Služba stomatološke zdravstvene zaštite dežura od 08.00 do 18.00 sati.

– Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece će raditi od 07.00 do 19.00 sati.

– Služba polivalentne patronaže dežura od 07.00 do 12.00 sati.

– Služba kućnog lečenja radi od 07.00 do 12.00 sati.

– Služba hitne medicinske pomoći će raditi uobičajenim režimom rada, od 00 do 24 sata.

