PANČEVCI, JOŠ JEDAN HLADAN DAN Danas oblačno i bez padavina, najviša dnevna temperatura minus 1 stepen

U većem delu Srbije nakon jutra sa mrazom i maglom očekuje se oblačan i hladan dan, bez padavina, a slab sneg je moguć samo ponegde u planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru neznatno slabiji mraz u odnosu na četvrtak uz moguću maglu ili nisku oblačnost sa sumaglicom. U toku dana promenljivo oblačno uz moguću ređu pojavu kratkotrajnog slabog snega. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -12 do -5 stepeni, a maksimalna od -2 do 2 stepena. Uveče hladno. Temperatura u 22 sata od -7 stepeni do -2 stepena.

U Pančevu danas hladno i oblačno, bez padavina. Ujutro slab mraz i moguća magla. Najviša dnevna temperatura oko -1 stepen.

U subotu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i suvo u većini predela. Samo će na jugoistoku Srbije i na Homoljskim planinama provejavati slab sneg pre podne. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -11 stepeni do -3 stepena, a maksimalna od -2 stepena do 2 stepena. Uveče hladno. Temperatura u 22 sata od -6 stepeni do -1° stepen.

U nedelju suvo sa sunčanim periodima uz jutarnji mraz i toplije vreme tokom dana u odnosu na subotu za 2 do 5 stepeni. U ponedeljak je moguće prolazno naoblačenje sa kišom i susnežicom, a na planinama sa snegom. Padavine zahvataju najpre Vojvodinu. U utorak ujutru oblačnost dolazi na jugoistok i napušta Srbiju uz malo hladnije vreme.

