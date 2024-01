UPOZORENJE SZO: Pripremite se za bolest X, evo o kakvoj bolesti je reč

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Gebrejesus istakao je važnost pripreme za, kako je nazvao, „bolest X“, izrazivši nadu da će zemlje do maja ove godine postići sporazum o pandemiji kako bi se pozabavile ovim „zajedničkim neprijateljem“.

– Sporazum o pandemiji može ujediniti sva iskustva sa svim izazovima s kojima smo se suočili, kao i sva rešenja – rekao je Gebrejesus na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, prenela je Anadolija.

Rekao je da je „bolest X“, nepoznata bolest, prvi put upotrebljena kao termin 2018. godine.

Naveo je da postoje nepoznate stvari koje se mogu dogoditi i da je sve što se dešava „pitanje kada, ne ako“.

– Ne bi trebalo da se suočimo sa stvarima nepripremljeni, možemo se pripremiti i za neke nepoznate stvari – rekao je Gebrejesus na panel diskusiji pod nazivom „Priprema za bolest X“.

