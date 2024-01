POSAĐENO 50 SADNICA JAVORA NA TAMIŠKOM KEJU

Zahvaljujući projektu Ministarstva zaštite životne sredine u kome učestvuje grad Pančevo, JKP „Zelenilo“ je na gornjoj strani gradskog keja posadilo 50 sadnica javora. Sadnice su stare između 10 i 12 godina, kažu nadležni iz „Zelenila“ i kroz par godine osim što će praviti hladovinu, doprineće da omiljeno šetalište Pančevaca bude bogatije zelenim površinama.

U okviru realizacije projekta Ministarstva zaštite životne sredine posađeno je 50 javora koliko je i planirano na gradskom keju, kaže Ženja Marinkovć iz JKP „Zelenilo“. Sadnice su izuzetno dobrog kvaliteta i stare su između 10 i 12 godina.

– Oni su sađeni u gornjem nebranjenom delu keja i zbog toga nije bilo otežavajućih okolnosti da ih posadimo sve još pre nove godine. U ovom delu se nalazi njih 40, oivičili su ovu zelenu površinu i u narednom periodu oni će davati lep hlad. Sadnice su izuzetno lepe i velike, stare između 10 i 12 godina, tako da hlad možemo očekivati u skorijoj budućnosti – kaže Ženja Marinković.

Projekat pošljumljavanja u okviru kojeg su na donjoj strani gradskog keja posađene sadnice jasena i hrasta lužnjka nije još završen, zbog izlivanja Tamiša, kažu nadležni iz Zelenila. Očekuju da će sadnju završiti ovih dana.

– Pomno pratimo nivo Tamiša koji još uvek je relativno visok i ne možemo da priđemo lokacijama gde treba da završimo sadnju ovih sadnica. One su spremne i čekamo ovih dana da se steknu uslovi za to. Ostalo je nešto manje od 100 sadnica da budu posađene u donjem delu keja i to su pretežno jasenovi i nešto malo hrasta lužnjaka – precizirala je Marinković.

Sve sadnice su zasađenje tako da budu što više zaštićene, a to je urađeno uvijanjem u asuru od trske.

– To je jedan tanak sloj koji omogućava disanje stabla, štitiće sadnicu od niskih tempertura, ali i od ožegotina tokom narednog leta. Stablu je potrebno da formira malo tvrđu koru, kako bi bio otporniji na vremenske uslove. Ovo su sadnice koje su donesene iz rasadnika i tamo su bile gušće posađene, zbog toga što su uslovi bili malo drugačiji, pružamo im mogućnost da u svojoj najboljoj varijanti uspeju i da ne dođe ni do kakvog oštećenja – izjavila je Marinković.

(Pančevac/RTV Pančevo)