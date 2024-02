Savetovalište na Tik Toku Doma zdravlja

Na pitanja odgovaraju lekari a neki sadržaji imaju i preko deset hiljada pregeda. Obrađuju se teme koje su aktuelne i interesantne za mlade prvenstveno onima od 12-18 godina ali nam statistika pokazuje da to prate i odrasli

Preko deset hiljada pregleda za pojedine sadržaje koji samo u jedan minut koliko klip traje, mladima pruža neohodne odovore na pitanja za koje nekada nemaju dovoljno hrabrosti da postave svojim roditeljma, psiholozima , vršnjacim,a sada mogu da saznaju odgovor zahvaljući Savetovalištu za mlade na TIK-TOKU Doma zdravlja.

– Funkcioniše za sada vrlo dobro, mi na tik-toku imamo svoj sajt Savetovalište za mlade gde obrađujemo teme koje su aktuelne i interesantne za mlade prvenstveno onima od 12-18 godina ali nam statistika pokazuje da to prate i odrasli. Obrađujemo teme koje su možda škakljive ,ali i uobičajene, od intimnih odnosa, do pranja zuba. Za sada je odlično mi to vidimo po pregledima, kaže doktorka Helena Jović.

Najviše pitanja mladi su imali za psihologa.

-U taj jedan minut mi treba da dopremo do njih da ukažemo na problem i nađemo rešenje.U poslednjim videima obrađivali smo psihološke teme i tu je odaziv bio veliki od depresije, anksioznosti vršnjačakog nasilja , a u ranijim videima smo govorili o štetnosti pušenja, pranja zuba, seksalnog odnosa zaštite i ostalih tema, objašnjava dr Jović.

Pošto se pokazalo da su mladi zaintersovani za ovaj način dobijanja i usvajanja informacija koje su im važne u životu u Domu zdravlja će uskoro biti i sajt na kome će mladi moći potpuno anonimno da postavljau pitanja a lekari će odgovarati na pitanja.Biće dovoljno da na GUGLU ukucate Savetovalište za mlade i taj link će vas odvesti na sajt i moćičete lekaru kojem želite da postavite pitanje i lekar će lično odgovoriti, a sve je anonimno.

