GUŽVA NA JAHORINI ZA SRETENJE: Srpski skijaši rezervisali mesta danima unapred

Dok se ove zimske sezone mnogi turistički radnici u zimskim centrima hvataju za glavu zbog nedostatka snega i računaju u koliki minus će ući zbog loše sezone, olimpijska lepotica puna je skijaša. Na Jahorini ništa nije prepušteno slučaju, pa se zahvaljujući najmodernijem sistemu za osnežavanje na njenim stazama skija bez problema.

Prema rečima direktora Olimpijskog centra, Dejana Ljavnaića, ovo je jedna od najuspešnijih sezona i do sada je kroz ovaj zimski turistički centar prošlo više od 160.000 skijaša i ostvareno milion i po vožnji na žičarama.

– Posećenost je zaista odlična, obzirom da puno skijališta u regionu nije u funkciji, veliki broj gostiju je došlo kod nas. To samo pokazuje da smo ulaganjem u savremeni sistem za osnežavanje uradili odličnu investiciju, jer sneg na planini ništa ne može da zameni. Od toga zavisi rad hotelijera, ugostitelja, instruktora skijanja i mnogih drugih. Poslednjih godina u Jahorinu je uloženo oko tri milijarde maraka privatnog kapitala, rekao je za RINU Ljevnaić.

Na Jahorini je dosutupno 52 kilometra ski-staza, dve nove gondole, devet novih žičara, tri šestoseda i novi ski-liftovi. Sedamdeset odsto ski staza pokriveno je sistemom za veštačko osnežavanje. Tradicionalno su na ovoj planini najbrojniji gosti iz regiona, ali kako dodaje Ljevnaić tokom Sretenjskih przaznika najbrojniji su turisti iz Srbije.

– Nama su svi kapaciteti 100 odsto rezervisani i popunjeni, a za Sretenje je vladala ogromna zainteresovanost. Mi smo tradicionalno jedna Jugoslavija u malom, kod nas su svi dobrodošli. Uglavnom su tu gosti iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije. Mogu da kažem da je Jahorina apsolutno rasprodata za Sretenje, i da tada uvek ostvarujemo najveće rekorde. Mi tokom tih prazničnih dana, dva do tri meseca unapred smo rasprodati, a da kažem da pored regiona u poslednjih par meseci postali smo izuzetno konkurenti na svetskom tržištu. Od ove godine imamo čarter let iz Londona samo zbog Jahorine. Od ove godine imamo imamo tri leta iz Makedonije (ponedeljak, sreda, petak), imamo tržišta Mađarske i Rumunije, ističe Ljevnaić.

Dodaje da su cene na Jahorini idealan odnos cene i kvaliteta i da je jako nezgodno upoređivati cene između ski-centara u regionu.

– Sa zimskim osnežavanjem naročito u večernjim satima to znatno diže cenu, jer je veliki broj radnika uključen kao i energenata, ali daje garanciju da će skijanja sigurno biti. Ali ako me pitate da li je skijanje skupo, jeste skupo, ali u poslednje vreme dosta radimo na promociji da ga učinimo dostupnim za sve ljude. Imamo akciju „budi dete Jahorine“ gde delimo 4,500 sezonskih karata i ski paseva gratis deci iz opština koje gravitiraju ka Jahorini. Upravo želim da decu vratim planini i skijanju jer je to jedna zdrava navika, a da ih odvojimo od telefona kompjutera i igrica, naglašava Ljevnaić.

Ono što pogoduje popularnosti Jahorine je to što se nalazi u centru regiona, u središtu bivše Jugoslavije odakle turisti najviše i dolaze, ali i iz Austrije, Mađarske, Turske i mnogih drugih zemalja. Jahorina je središte noćnog života i dobrog provoda gde se svakodnevno održavaju koncerti velikih muzičkih zvezda, sa neverovatnom gastronomskom ponudom.

