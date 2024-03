VUČIĆ: Staviti Pančevo na listu za magnetnu rezonancu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u današnjem obraćanju naciji izrazio je zadovoljstovo reakcijom Vlade Srbije oko onoga što je preporučio u vezi sa magnetnom rezonancom i mamografima.

Kako je rekao ostalo je da se još instaliraju u zdravstvenim centrimau Užicu i Kladovu što će biti završeno 5. i 12. marta, kada će početi sa radom. U međuvremeni iste su u funkciju rade u Nišu, Zvezdari, Leskovcu, Šapcu, Valjevu, Čačku i Pirotu.

Na listi za 10 magnetnih rezonanci su Smederevo, Ćupriju. Zaječar, UŽICE, vRANJE Sombor, Vršac, Prokuplje, Požarevac, Loznica.

„Dodajte na listu i jedanaesto Pančevo, pošto vidim da se dvoumite oko Južnobanatskog okruga, da bude pacijentima na raspolaganju. Za to vam je potrebna ratifikacija Narodne skupštine, pa vidite kako da to premostite pre same ratifikacije, jer nam je život svakog čoveka važniji od formalnih stvari“, rekao je Vučić u obraćanju javnosti.

(Pančevac)

