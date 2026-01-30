KULTURNI CENTAR: Program od 2. do 8. februara

U okviru bioskopskog repertoara Kulturnog centra Pančeva u Dvorani, na programu je komedija „Svadba“ hrvatsko-srpske koprodukcije u režiji Igora Šeregija. Film možete pogledati od 3. do 6. februara u 20 sati, 7. februara u 19 i 8. februara u 21 sat. Uloge tumače Dragan Bjeloglić, Rene Bitorajac, Vesna Trivalić, Marko Grabež, Linda Begonja, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica i Nika Grbelja.

Poznati hrvatski privrednik na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom. U kancelariju mu ulazi porodica sa tortom i tamburašima, a u isto vreme zove ga ćerka koja studira u Londonu i uz čestitku mu saopšti da je trudna. Otac deteta je sin srpskog ministra spoljnih poslova. U stilu punokvrnog balkanskog anti-rom-coma, ispreplićući humor, toplinu i napetost, „Svadba“ prati priču o dve porodice čiji odnos stalno pleše između tople porodične priče i međunarodnog incidenta.

U Dvorani, 7. februara u 21 sat i 8. februara u 19 sati na bioskopskom repertoaru je domaći film „Đeneral“ u režiji Miroslava Samardžića. Uloge tumače Nikola Rakočević, Igor Borojević, i Aleksandar Jelenić.

Zlatibor, krajem leta 1943. godine. U Vrhovnu komandu Jugoslovenske vojske dolazi britanski general Čarls Armstrong, novi šef savezničkih vojnih misija. On najavljuje skoru kapitulaciju Italije i iskrcavanje Zapadnih saveznika na Jadransko more.

U okviru galerijskog programa, u Galeriji savremene umetnosti 3. februara u 19 sati biće otvorena izložba „Projekat strahovanja“ Likovnog salona 30 x 30 Kulturnog centra Zrenjanina.

Kulturni centar Zrenjanina i autor projekta mr Milutin Mićić organizuju, već 20 godina, konkurs za Likovni salon 30 x 30. Pored slobodnih rešenja, autori se predstavljaju radom na slobodnu temu ili na temu–zadatak: S T R A H O V A NЈ A.

.U okviru pozorišnog programa Kulturnog centra, na Maloj sceni, 5. marta u 19.30 na programu je predstava „Utopija danas“. „Utopija danas“ je muzička predstava, koja uključuje elemente performansa, video arta i dokumentarno-igranog filma.

Koncept, originalnu muziku i video, tekst prvog dela predstave i songova, kao i kostim, potpisuje Marko Grubić, a tekst drugog dela predstave Milena Bogavac. Muziku izvodi grupa Vrooom, a u predstavi učestvuju: Aleksandra Pejić (gluma i pevanje), Danilo Milovanović (gluma i pevanje), Aleksa Jovčić (gluma i pevanje), Marko Grubić (bas gitara i elektronika), Branislav Potić (bubanj), Igor Brakus (glas iz OFF-a).

U okviru programa za decu i Pozorišnog matinea „Priprema, pozorište, sad!“ u Dvorani, 7. februara u 12 sati na repertoaru je dečija predstava „Crvenkapa“ Pozorišta Lane Kikinda.

„Crvenkapa“ je dobro poznata bajka ispričana na inovativan način, sa naglašenim dramskim karakterom. Glumci, kroz obilje humora i neposrednu komunikaciju sa publikom, zajedno sa decom dolaze do zajedničkog rešenja priče.

Izuzetni kostimi, scenografija i muzika doprinose ukupnom umetničkom utisku, po čemu su prepoznatljive i ostale predstave ovog ansambla širom Srbije.

