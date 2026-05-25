Prosečna zarada u Srbiji u martu bila 121.650 dinara, medijalna 92.753 dinara
Prosečna zarada (bruto) u Srbiji obračunata za mart ove godine iznosila je 167.263 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 121.650 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.
Medijalna neto zarada iznosila je 92.753 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa.
Rast bruto zarada u periodu januar-mart 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,5 odsto nominalno, odnosno 8,7 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,7 odsto nominalno, odnosno za 8,9 odsto realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za mart 2026. godine nominalno je veća 12,5 odsto, a realno za 9,4 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 12,6 odsto, odnosno za 9,5 odsto realno.
(Pančevac/Beta)