VUČIĆ: Kurti nije smeo da se sastane sa mnom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je bilateralni sastanak sa predstavnicima EU visokim komesarom za spoljnu politiku i izaslanikom za dijalog Žozepom Breljom i Miroslavom Lajčakom bio uspešan, ali da do trilaterale sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem nije došlo jer on nije smeo, ili nije hteo, da se sastane sa Vučićem.

On je novinarima nakon bilateralnih sastanaka rekao da veruje da je dobar posao odradio u toku prepodneva, na sastancima sa evropskim zvaničnicima, a da su razgovori sa Boreljom i Lajčakom bili korektni.

– Kurti nije hteo ili nije smeo ali verujem da će i Evropljani to da saopšte. Tri puta sam se vraćao pa su mi pokazivali njegove poruke. On neće da me vidi, rekao je da nije spreman, rekao je nastaviće glavni pregovarači. Da li nije smeo ili hteo, ne znam – rekao je Vučić i dodao da je sa Boreljem i ranije mogao da se sretne a da ne prelazi toliki put.

Kako je rekao, o svemu je razgovarao sa Boreljom i Lajčakom, o situaciji na KiM.

– O sprovođenjuju sporazuma svemu u dijalogu, situaciji. Nastaviće glavni pregovarači u utorak ili sredu – rekao je Vučić i dodao da se oni nadaju da će priznati KiM.

Dodao je i da ima još posla, da direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića čeka težak posao.

– Težak je položaj za nas. Nastavićemo da se borimo i štitimo interese Srba i pomognemo našem narodu – rekao je on.

Na pitanje novinara ko može sad da garantuje našem narodu na Kosovu i Metohiji da ponovo neće biti jednostranih poteza, Vučić je rekao da to niko ne može da garantuje.

– Mi samo možmeo da se borimo, ali da niko ne može da garantuje da neće biti jednostranih poteza. Uvek ih je bilo i oni to znaju, vide sve i od dinara i od svih priča – rekao je Vučić.

(Pančevac)

VUČIĆ: Lajčaku i Borelu sam ponovio punu posvećenost Beograda nastavku dijaloga sa Prištinom

Vučić: Za Srbiju dobro ako Ursula fon der Lajen bude ponovo na čelu EK

Vučić: Od današnjih razgovora sa Kurtijem ne očekujem ništa