KADA SNAŽIMO VOJSKU, ČUVAMO MIR Vučević o o sistеmu protivvazdušnе odbranе HQ-17

Premijer Srbije Miloš Vučević naglasio je za Jutarnji dnevnik, na RTS1, da je Vojska Srbije na Vidovdan prikazala novo naoružanje, uvezeno iz Kine, koje upotpunjava sve veći sistem odbrane srpske vojske.

– Moramo da napravimo balans između slobodarskog duha i mira i stabilnosti. Juče smo imali prikaz naoružanja vojne opreme Vojske Srbije. Prvi put smo prikazali deo novih protivvazduhoplovnih sistema, protivvazduhoplovne odbrane, a to je sistem HQ-17, koji smo platili i uvezli iz NR Kine. To znači da je nebo nad zemljom još sigurnije i bezbednije. To je isto napredak Srbije, ne da bismo ratovali, nego da bi odvraćali sve one koji nisu dobronamerni prema našoj državi. Kada snažimo vojsku, mi smo sigurni da čuvamo mir – naglasio je Vučević.

Sistem HQ-17 je montiran na transporteru točkašu sa pogonom na svih šest točkova, a prema želji kupca, umesto točkova može imati gusenice, kao tenk.

Poseduje šest raketa, u dva odvojena lansirna kontejnera sa po četiri rakete. Posadu čine tri člana, a sistem je visoko automatizovan i digitalizovan. Domet raketa HQ-17 je od 10 metara do 10 kilometara u visinu, kao i 1,5 kilometar do 15 kilometara u daljinu.

(Pančevac/24sedam)

U SRBIJI SE OBELEŽAVA VIDOVDAN: Sednica Vlade i niz svečanosti u Kruševcu

VUČEVIĆ U HILANDARU: Temelj i kolevka naše duhovnosti