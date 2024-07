NOLE JE FAVORIT Teniski trener o meču Đokovića i Nadala: Španac je nikad slabiji i nikad sporiji, šanse su 85:15 za Novaka

Trener Korentana Mutea, Petar Popović, smatra da je Đoković veliki favorit u duelu sa Rafaelom Nadalom.

– Nadal je nikad slabiji i nikad sporiji… Kretanje mu je palo, čak i slabije udara, ali Rafa u Parizu je – Rafa. Ljudi rezonuju da bi trebalo to Nole da dobije… Ipak, i Nole je rovit. Jeste neverovatan rezultat igrati finale Vimbldona tri sedmice posle operacije (meniskusa), ali imao je žreb iz snova – ni on ne bi mogao tako da napravi… Nije imao velikih mečeva do finala, mada to čudno zvuči – rekao je Popović za Sport klub i dodao:

– Po mom mišljenju, Nole je favorit, 85-15 su šanse za njega. Gledao sam Nadala u poslednja dva-tri meseca i stvarno je malo i tužno gledati ga na tom nivou… Čak je i dobio više mečeva u odnosu na to kako igra, malo i na ime. U Bostadu ga je Boržeš počistio, ali i pre toga je igrao na niskom nivou, za svoje standarde na šljaci.

Biće to 60. okršaj Đokovića i Nadala, a Novak trenutno vodi sa 30-29.

– Nadam se nekom rezultatu 6:4, 6:4, na primer. Ni Nole nije imao de fakto prvo kolo, neverovatno je šta se dešava na OI, da dubl igrači nastupaju u singlu, to je smešno jer je to drugi sport, nisu ista liga.

Očekuje se vrlo topao dan, sa najvišom temperaturom oko 30 stepeni.

– Svakako to pomaže Nadalu, spin odskače više kad je toplo. Nole ima oko, on to može da hvata u penjanju, ali to onda diže šanse Rafi. Ako bude stvarno tako toplo, onda su šanse 70-30 za Novaka – zaključuje Popović za Sport klub.

(Pančevac/Novosti)

