DO KRAJA NEDELJE I DO 40 STEPENI Ovo je vremenska prognoza za narednih sedam dana

U Srbiji će u utorak, 6. avgusta, biti pretežno sunčano i malo svežije vreme, ujutro i pre podne u brdsko – planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, umereno do potpuno oblačno, ponegde kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije posle podne povremeno i jak, severozapadni, a temperature će se kretati od 12 do 30 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će ujutro biti umereno oblačno i suvo vreme, tokom dana pretežno sunčano uz slab severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni.

Vremenska prognoza za sedam dana

Do kraja nedelje očekuje se sve toplije vreme, sa temperaturama od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni, dok je u planinskim predelima jugozapadne Srbije moguća izolovana pojava kraktotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

(Pančevac/Novosti)

Pre podne sunčano, posle podne moguća kiša