Gotova je era astronomskih cena, Rusi napuštaju stanove: „Više nisu bitan faktor na tržištu“

Svima je poznato da su cene nekretnina u jednom trenutku u Srbiji dostigle vrhunac. Dok su stanodavci slatko trljali ruke, oni koji žive pod tuđim krovom, često su se hvatali za glavu, pitajući se „šta sad?“. Ipak, mnogi mogu da odahnu, jer je tržište nekretnina u Beogradu konačno stabilno.

Tržište trenutno karakteriše povratak potražnje za kupovinom koju mnogi vide kao investiciju.

Iako je tržište nekretnina doživelo velike promene poslednjih nekoliko godina, delimično uslovljene dolaskom većeg broja Rusa, danas možemo reći da Rusi ne predstavljaju bitan faktor na tržištu nekretnina u Beogradu.

Prema rečima direktora agencije Art nekretnine Uroša Jovanovića koji je govorio za BIZLife, njihov udeo u kupovini stanova ne prelazi pet odsto.

– Beogradsko tržište nekretnina u tekućoj godini karakteriše povratak tražnje za stanovima, u odnosu na 2023. godinu kada je zabeležen pad broja realizavanih transakcija za nekih 30 odsto – smatra Uroš Jovanović iz agencije Art nekretnine.

Uroš ocenjuje da je tržište nekretnina u Beogradu i Srbiji stabilno, i da to dolazi iz navika i kulture naših ljudi koji višak novca plasiraju u nekretnine.

– To je trend koji postoji odavno, da ljudi kupuju drugu ili treću nekretninu kao investiciju. Nekretnine su prva opcija kada govorimo o investiranju viška novca. Tražnja koja se vratila je prilično zdrava – smatra Jovanović.

Izvršni direktor kompanije za izdavanje i prodaju stanova Miloš Mitić takođe ocenjuje da tržište pokazuje znakove stabilnosti počev od proleća tekuće godine.

– Tržište nekretnina, koje je zabeležilo značajan pad tražnje tokom prošle godine, ponovo pokazuje znakove stabilnosti i rasta od proleća ove godine. Iako situacija nije ista kao pre nekoliko godina, kada smo imali linearni rast tržišta i cena nekretnina, trenutni pokazatelji ukazuju na stabilizaciju i postojanost cena – rekao je Milić.

On smatra da danas ne svedočimo tržištu „prodavaca“, već kupci preuzimaju dominantniju poziciju na tržištu, a rast cena u određenim delovima grada postaje izraženiji, posebno u segmentu novogradnje.

– Novi kupci se sve više okreću novogradnji zbog povrata PDV-a, sve skupljih radova i poteškoća u pronalaženju majstora za renoviranje stanova, kao i zbog sve sličnijih cena starogradnje i novogradnje. Starogradnja je pokazala i jaču liniju pada tražnje tokom prošle godine, ali od marta tekuće godine i ovaj segment pokazuje znake stabilizacije i aktivnosti na tržištu – ocenjuje Milić.

Ruski uticaj na cene nekretnina značajno oslabio

Kada je reč o kupovini nekretnina, Milić smatra da su ruski državljani i dalje aktivni, ali da nemaju značajan uticaj na definisanje prodajnih cena.

– Rusi čine manji deo potražnje u segmentu kupovine, tako da ne mogu značajno uticati na prodajne cene nekretnina. Međutim, njihova prisutnost definitivno upotpunjuje trend tražnje i utiče na aktivnost tržišta odnosno na pozicioniranje ukupne krive tražnje, što posredno može imati efekat i na cene – naglašava on.

Da udeo Rusa u prodaji stanova ne prelazi pet odsto, smatra Jovanović, ali i ističe da je u zakupu taj procenat veći.

– Mnogi od njih izlaze iz zakupa koji su zaključali pre više od godinu dana. Traže alternativni smeštaj pošto su cene stabilizovane i niže u odnosu na period krajem 2022. godine – rekao je on BIZLife.

Cene zakupa i novogradnje

Tržište izdavanja nekretnina je doživelo značajne turbulencije u prethodnim godinama, smatra Milić.

– Tokom rusko-ukrajinske krize, došlo je do velikog buma u potražnji i eksponencijalnog rasta cena. Ta situacija se stabilizovala prošle godine, a potražnja se znatno smanjila u poređenju sa periodom najveće potražnje, što je dovelo do blagog poravnanja krive ponude i potražnje i smanjenja cena za oko 15% prema našim procenama -navodi on.

Kada su u pitanju cene za novogradnju, Jovanović navodi primer Mirijeva i Karaburme.

– Novogradnja u Mirijevu i Karaburmi iznosi između 2.000 i 2.400, pri čemu je Mirijevo jeftinije. Cene novogradnje u poređenju sa prethodne dve godine su u porastu izmežu 20 i 50 odsto. Ako pričamo o novogradnji, cene su skočile za 50 odsto za poslednje dve godine – kaže on.

