Bolan poraz za kraj reprezentativne karijere: Maja Ognjenović se oprostila od reprezentacije četvrtfinalnim mečom na OI

Maja Ognjenović neće više igrati za reprezentaciju. Ostaje žal od reprezentativnog dresa nije uspela da se oprosti sa medaljom. Ona je bila vrlo emotivna posle utakmice sa Italijom.

Naše odbojkašice su izgubile u četvrtfinalu Olimpijskih igara, a iskusna 40-godišnjakinja se najpre osvrnula na meč.

– Teško je jer sam bila jako zadovoljna kako smo počele. Imale smo drugačiju energiju nego u prethodnim utakmicama to nam je ulivalo veru i samopouzdanje. Išle smo na sve ili ništa, bez straha, do kraja i 19:15. Mislila sam da ne može ta prednost da se ispusti na ovom nivou. Igrala se vrhunska odbojka i verovale smo da to nećemo ispustiti. Ne znači ništa 1:0, ali znači psihološki. Odrazilo se na tim, od drugog seta se videlo da smo se poljuljale. Pokušavale smo da nađemo priključak. Žao mi je jer je ispalo da su dominantne u trećem setu, ne prihvatam to, ne jer smo igrale egal s njima uvek, već jer ništa nisu značajno pokazale u odnosu na nas. Niko se nije posebno istakao, ne znam što je bilo tako ubedljivo u trećem setu. Ispalo je da su nas razbile, a to nije tako. Na terenu čujem „verujemo, verujemo, igramo, igramo“ ali se to nije videlo. Pre nego što smo došle znale smo da ima pet ekipa sa kojim ćemo se boriti ali bismo njih birale da smo mogle jer znamo da sa njima možemo da igramo. Italija nam je uvek ležala ali se završava onako kako nismo planirale. Pričale smo o zlatu, ali ovako ubedljiv poraz u četvrtfinalu mora da se prihvati. Da je polufinale pa da imamo šta da popravimo, ovako je znak da je sve ovo možda trebalo da bude – rekla je Ognjenovićeva.

Ona je juče napunila 40 godina i sve ovo je bilo jako emotivno.

– Svi su kao nešto došli za moj rođendan i bilo je emotivno. Da li je poslednje i opraštanje, nisam dala da me to omete, ali svakako da jeste. Ovo je jedini put da su svi moji bili tu osim roditelja. Imale smo neki motivacioni video u selu i poslednja dva dana su baš emotivna, puno se plakalo i bio je to ogroman naboj za sve nas. Nije bilo lako ostati priseban i prihvatiti poraz.

Maji je ovo bio poslednji meč u dresu sa državnim grbom.

– Da, definitivno. Došlo je vreme za to, uživala sam, bilo mi je prelepo i prezahvalna sam na svemu, svakoj medalji, uspehu, svim saigračicama, selektorima, Savezu… Ogroman osećaj zahvalnosti. Mnogo mi je bilo lepo i mnogo mi je bilo teško – zaključila je Maja Ognjenović.

Podsetimo, Srbija nije uspela da odbrani bronzu osvojenu pre tri godine u Tokiju.

(Pančevac/Novosti)

