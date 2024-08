BORA ĐORĐEVIĆ INTUBIRAN Gale Kerber: Nema onih pozitivnih vibracija da će to izaći na dobro

Legendarni roker Bora Đorđević zbog lošeg zdravstvenog stanja primljen je u bolnicu u Sloveniji gde godinama živi sa suprugom.

Frontmen čuvene grupe „Riblja čorba“ hospitalizovan je zbog komplikacija uzrokovanih hroničnom obstruktivnom bolešću pluća, a sada se za „Blic“ oglasio njegov menadžer Bane Obradić, koji nam je rekao da je pevačevo stanje nepromenjeno.

– Treći dan isto. Intubiran. U bolnici. Nema promena – rekao je Bane, koji je juče bio u posetu kod Bore zajedno sa njegovom suprugom Dubravkom.

Inače, za domaće medije se oglasio i Borin blizak prijatelj, Gale iz grupe Kerber, koji je otkrio da se čuo sa Banetom Obradovićem, menadžerom grupe „Riblja čorba“.

– Čuo sam se danas sa njegovim menadžerom. Nije Bora dobro, nikako nije dobro. Ne bih otvarao previše tu priču, ne vidim kako bi mogao da ozdravi. On je stvarno veliki borac, mi smo dobri drugari. Nisam mogao do njega da dođem, baš je bolestan, u bolnici je, u Sloveniji. Nema onih pozitivnih vibracija da će to izaći na dobro – rekao je Gale i dodao:

– Stanje Bore Đorđevića se pogoršalo, prima visok kiseonik i nije moguće da se uradi nijedna operacija – rekao je, podsetimo, Bane Obradović u toku jučerašnjeg dana.

Inače, na zvaničnoj Fejsbuk stranici grupe „Riblja čorba“ izdato je saopštenje o njegovom zdravstvenom stanju.

– Dragi prijatelji, usled narušenog zdravstvenog stanja Bori Đorđeviću su lekari zabranili da putuje i da se izlaže naporima zbog jake upale pluća kao i pogoršanja sa hroničnom, opstruktivnom bolešću pluća. Naravno, kao i uvek, pobedićemo bolesti i čim se Bora oporavi vidimo se na novim druženjima – pisalo je na pomenutoj mreži.

(Pančevac/Novosti)

STANJE MUZIČARA SE POGORŠALO Bora Đorđević priključen na respirator

BORA ĐORĐEVIĆ U BOLNICI Zbog jake upale pluća otkazani svi nastupi Riblje čorbe