NE BEŽIMO NI OD JEDNE TEME Brnabić se obratila javnosti: Opozicija je učinila sve da ne dođe do rasprave o litijumu

– Bilo mi je važno i da se na ovaj način obratim građanim i objasnim šta se u ovom trenutku dešava u Skupštini i zašto neće biti vremena da se raspravalja o litijumu. Sve su učinili da odugovlače ovu sednicu, da se izgubi vreme i da dovedu di toga da se završi vreme za vanredno zasedanje. Ja sam dobila ovaj zakon od opozicije 10. septembra, već 18. sam organizovala Kolegijum. Rekla sam da moramo da imamo prvo vanredno zasedanje o rebalansu budžeta. Krenuli smo odmah da radimo. Mi smo krenuli u ponedeljak, da bismo ranije završili sa rebalansom. Ni to nije bilo dovoljno. Nismo stigli ni do 80. od 146. amandmana. Niko o tima amandmanima nije ni pričao. To se zove opstrukcija. Svaki sekund su i,skoristi, ništa o rebalansu budžeta nisu imali da kažu, slušali smo uobičajene floskule. Jutros je bilo 32 poslanika opozicije, da smo mi želeli da opstruišemo, ne bismo imali kvorum. Ovi kojima su puna usta oko zabrane litijuma, su učinili sve da se o tome ne govori – kazala je Brnabić.

Tokom obraćanja Ane Brnabić Aleksandar Jovanović Ćuta prekinuo je obraćanje predsednice Skupštine. On je došao sa natpisom „laže“.

– Mi ne bežimo ni od jedne teme i mi jesmo odgovorni pred građanima. Za 14. jun sam zakazala i održala Kolegijum na kome sam rekla mi o litijumu moramo razgovarati. Kada smo imali prvo vanredno zasedanje u julu ove godine, kada smo pričali o deklaraciji sa Svesrpskog sabora, tražila sam stenogram, reč litijum i Rio Tinto pomenuli su 534 puta. Građani još jednom moraju da znaju da su učinili sve što je u njihovoj moći da se o ovom predlogu zakona ne raspravlja. Oni nisu želeli da se o ovome priča. Mi ćemo apsolutno insistirati da se održi sednica sa ovim dnevnim redom, da pokažemo šta su oni stavili na dnevni red, insistirati da se ovaj predloga zakona nađe na redovnom zasedanju. Želimo da ljudi znaju šta su oni predložili, na šta to liči i kakve bi bile posledice. Ovaj predlog zakona će se naći na redovnom zasedanju – kazala je Brnabić.

– Ja ovaj posao shvatam nešto ozbiljnije nego poslanici koji su potpisali ovaj zakon. Zašto nisam ovo stavila pre rebalansa? Zato što je rebalans apsolutno najvažnija stvar, on određuje da treba da se povećaju penzije, plate… Morao je prvo da se nađe rebalans. Nikakav problem da završimo za tri dana. Ja jedva čekam i žao mi je što nismo ranije mogli da krenemo – istakla je predsednica parlamenta.

– To tako kod njih ide, kako se danas probudim imam takvo mišljenje, hoću, neću da prisustvuje sednici. To ja zato što oni ni zakon nisu pročitali. Oni bi svakom zabranili slobodu govora. Njima je parlamentarizam da oni pričaju, a drugi ćute. Čuli ste poslanika Jovanovića koji je rekao da sam ja kupila Jovankinu vilu. Jesam rekla da kada pokažem da to nije tačno, da je to rezidencijalni objekat, je li se izvinio, nije…

