RIJAD: Đoković pobedio Nadala na egzibicionom turniru

RIJAD – Četvrti teniser sveta Novak Đoković osvojio je treće mesto na egzibicionom turniru „Slem šest kraljeva“ u Rijadu, pošto je večeras posle dva seta pobedio Španca Rafaela Nadala 6:2, 7:6(5). Đoković je do pobede stigao posle sat i 31 minuta.

Srpski teniser je brejkovima u prvom i sedmom gemu prvog seta stigao do prednosti.

The hands on display 👏@RafaelNadal with an audacious pick up 🤝#SixKingsSlam pic.twitter.com/9lsJlxYXHX

— Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2024